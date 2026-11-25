Με προορισμό τη Δανία αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο Παναθηναϊκός, ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρντζελαντ την Πέμπτη (26/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η αποστολή των «πράσινων» αναμένεται να πετάξει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:15, με προγραμματισμένη άφιξη στην Κοπεγχάγη στις 11:15 τοπική ώρα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα ταξιδέψει με 21 ποδοσφαιριστές, έχοντας να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση του Ντε Φράι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό καρπό μετά το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους. Περισσότερες πληροφορίες για τον τραυματισμό του αναμένονται στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Νίστρουπ στη Δανία.

Παράλληλα, εκτός ευρωπαϊκών επιλογών βρίσκεται ο Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα της League Phase, ωστόσο αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Νόρντζελαντ, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητές του για είσοδο στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16».

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» στη Δανία

Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 Ελλάδας), είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Νίστρουπ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό μαζί με έναν ποδοσφαιριστή.

Μία ώρα αργότερα, στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση, με τον Δανό τεχνικό να προχωρά στις τελικές δοκιμές του για την ενδεκάδα.

Το παιχνίδι με τη Νόρντζελαντ θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η επιστροφή της αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (27/11), με αναχώρηση από την Κοπεγχάγη στις 15:00 τοπική ώρα και άφιξη στην Αθήνα στις 19:30.