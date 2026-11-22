Πρόκριση με... θρίλερ για την Εθνική Παίδων καθώς οι παίκτες του Παπαδάκη χρειάστηκαν το buzzer beater του Παπασαραφιανού για να κερδίσουν τον Παναμά (2-1) και να κλείσουν μία θέση στους «32» του Μουντιάλ.

Από τα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες έδειχναν διάθεση για να πρεσάρουν ψηλά, χωρίς να δημιουργήσουν πολλές στιγμές για γκολ. Η χώρα μας απείλησε από στατικές φάσεις αλλά ο αντίπαλος πορτιέρε φώναξε... παρών για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια, ωστόσο δεν έκανε το ίδιο και στο 39'.

Έπειτα από πρέσινγκ, η Ελλάδα έκλεψε την μπάλα κοντά στην περιοχή, ο Σιώζος πήρε την μπάλα, βρήκε χώρο έξω και με ένα δυνατό δεξί σουτ, νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-0 της χώρας μας.

Δύο λεπτά μετά, ο Μαντούρο άγγιξε την ισοφάριση αλλά η οβίδα που έκανε από μακριά, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γείτονα, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί στο 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναμάς κατέβασε τις γραμμές του και οι τελικές προσπάθειες ερχόντουσαν με το... σταγονόμετρο. Ο Παναμάς θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει στο 77ο λεπτό όμως ο Γείτονας έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Λόπες έξω από την περιοχή.

Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 85', όταν ο Λόπες εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λάβδα και με κεφαλιά στην κενή εστία έφερε το παιχνίδια στα ίσια. Η χώρα μας ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παπασαραφιανός βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα.

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη πήρε την ασίστ του Αργυρίου και με πλασέ σε τετ-α-τετ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε κάνοντας το 2-1 και χαρίζοντας την πρόκριση στην Ελλάδα.

Ελλαδα (Παπαδάκης): Γείτονας, Λάβδας, Σιώζιος, Φιλιπιάδης, Τσίγκας, Καραγγέλης, Μπινιάρης, Νέτο, Κώστογλου, Νεμπής, Σούβλατζης

Παναμάς (Μπαλόι): Απαρίτσιο, Ντομίνγκες, Μαρούγκο, Άνταμς, Νόρτε, Ινστουραίν, Μαδούρο, Λόπεζ, Κιρόζ, Τσάλμερς, Μοράν.

gazzetta.gr