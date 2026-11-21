Διά πυρός και σιδήρου πέρασε η ΑΕΚ από τη Νίκαια, όπου λύγισε με 1-0 την Καλαμάτα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση, που έχασε πολλές ευκαιρίες για να προηγηθεί πριν το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 55′, αλλά και μετά να κλειδώσει νωρίτερα το ματς, ανέβηκε στη 2η θέση με 23 βαθμούς, περνώντας τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία.

Πλέον, ο Δικέφαλος στρέφει την προσοχή του στο ταξίδι στην Ιταλία, όπου την Τρίτη (24/11) κοντράρεται με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ανησυχία στους κιτρινόμαυρους με τον τραυματισμό του Κέρβιν Αριάγκα στον δεξί ώμο, με τον διεθνή χαφ από την Ονδούρα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 62′, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο 87′ και θα χάσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (29/11, 21:00).

Την επόμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (29/11, 21:00) στην Allwyn Arena, ενώ η Καλαμάτα φιλοξενείται στη Λεωφόρο από την Κηφισιά (28/11, 20:00).

Οι μεγάλες φάσεις του Βάργκα και το δοκάρι του Κοϊτά

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ ήταν αυτή που ανέλαβε δράση με την κυκλοφορία της μπάλας και τις πολλές στατικές φάσεις, όμως τις άφησε να πάνε ανεκμετάλλευτες.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή στο ματς ήταν και τεράστια στιγμή για την Ένωση για να ανοίξει το σκορ. Στο 19′ ο Μάνταλος συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Βάργκα, που έκανε το κοντρόλ μέσα και δεξιά στην περιοχή της Καλαμάτας, όμως στο σουτ του η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 22′ η Καλαμάτα απάντησε στις ευκαιρίες, με τον Μπολίβαρ να ξεμαρκαρίζεται υπέροχα, να δίνει δεξιά στον Καλουτσικίδη, που έφερε την μπάλα στο αριστερό, συνέκλινε, σούταρε λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε.

Επόμενη φάση άξια αναφοράς ήταν για τον Δικέφαλο, ξανά με τον Βάργκα πρωταγωνιστή. Στο 34′ ο Κοϊτά πάσαρε στον Ρότα, αυτός έδωσε μέσα στην περιοχή για τον διεθνή Ούγγρο φορ, που έκανε το κοντρόλ, όμως τραβήχτηκε πλάγια και έτσι στο γύρισμά του ο Γκέλιος βρήκε την μπάλα και στη συνέχεια η άμυνα της Καλαμάτας απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Ένα λεπτό μετά είχαμε και το δοκάρι της ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο διεθνής Αφρικανός εξτρέμ άδειασε τον αντίπαλό του από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί, όμως το σουτ του πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε πλάγια.

Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη στιγμή στο πρώτο μέρος, που είχε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρωταγωνίστρια, την Καλαμάτα να αμύνεται σωστά και την αναμέτρηση χωρίς γκολ.

Λυτρωτής Κοϊτά, δεν πλήρωσε τις πολλές χαμένες ευκαιρίες

Πρώτη τελική για την ΑΕΚ μόλις στο 45:25, η οποία βγήκε από τα αποδυτήρια με διάθεση να βρει το γκολ που δικαιούταν στο πρώτο μέρος.

Ο Πήλιος έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, όμως το σουτ του πέρασε πολύ δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Ωστόσο, πριν το τέρμα των κιτρινόμαυρων, η Μαύρη Θύελλα είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Ροντρίγκες κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, η ΑΕΚ του έδωσε χώρο, αυτός άνοιξε στον Μπολίβαρ, που σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, ο Καρεάσο πήρε την κεφαλιά, όμως ο Ροντρίγκες στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα.

Δευτερόλεπτα μετά ήρθε το γκολ για την Ένωση με τον Κοϊτά. Ο Μάνταλος πάσαρε στον Μαυριτανό εξτρέμ, που μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Αλόνσο, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Γκέλιο και έτσι προέκυψε το 0-1.

Η φάση εξετάστηκε για μαρκάρισμα του Βάργκα στον Καρεάσο στο κέντρο, όμως ο διεθνής Ούγγρος φορ φάνηκε να βρίσκει μπάλα πρώτα και έτσι το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στο 59′ ο Ροντρίγκες είχε ακόμα μία πολύ ωραία κίνηση, που από τον άξονα πήρε μέτρα, πάσαρε στον Μπολίβαρ, που απέφυγε τον Ρέλβας, έφερε την μπάλα στο αριστερό, όμως το σουτ του από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής ήταν πολύ άστοχο.

Στο 62′ έγινε η πρώτη αλλαγή στο ματς και ήταν αναγκαστική. Ο Αριάγκα έπεσε άτσαλα στο χορτάρι χτυπώντας τον δεξί του ώμου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με το φορείο και τη θέση του να πάρει ο Μάγερ.

Στο 66′, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, ο Κουρμινόβσκι έχει τελική, με την κεφαλιά του όμως να μην προβληματίζει τον Στρακόσα, που φαινόταν να ελέγχει τη φάση αφήνοντας να περάσει η μπάλα άουτ.

Στο 69′ ο Μάνταλος συνεργάστηκε με τον Μάγερ, με τον αρχηγό των φιλοξενούμενων να σουτάρει μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πήρε ύψος και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 85′ η ΑΕΚ είχε απίστευτη στιγμή για να κάνει το 2-0 και να αγκαλιάσει το τρίποντο. Η μπάλα μετά τη σέντρα του Κουτέσα από τα αριστερά και την απομάκρυνση των παικτών της Καλαμάτας, έφτασε στο Κοϊτά, που έκανε το κοντρόλ και σούταρε με το δεξί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 86′ ο Γιόβιτς άργησε να βγει αλλαγή, με συνέπεια ο Γκατσίνοβιτς να χρειαστεί να παραμείνει εκτός για ένα λεπτό.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον χρόνο στο matrix έμεινε παραπάνω, κάτι που έφερε την έκρηξη του Νίκολιτς και στη συνέχεια την αποβολή του από τον κ. Ματσούκα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα (63′ Μάγερ), Βιτάλις, Μάνταλος (77′ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς (87′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά, Σίγκουρντσον (68′ Μορέιρα), Χάμζα, Καρεάσο (65′ Κουρμινόβσκι), Μπολίβαρ (84΄Μπονέτο)

Πηγή: sport24.gr