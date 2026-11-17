Χθες, το Εφετείο δικαίωσε τον ΑΠΟΕΛ στην έφεση που κατέθεσε κατά της πρωτόδικης απόφασης, με αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι να έχουν κανονικά τον κόσμο τους απέναντι στην Ομόνοια, στο σαββατιάτικο ντέρμπι.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΟΠ αναφερόταν η γνωστή πλέον διατύπωση ότι «το αναλυτικό κείμενο της απόφασης του Εφετείου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Την ίδια ακριβώς ενημέρωση, ωστόσο, είχε κάνει η Ομοσπονδία και στις δύο προηγούμενες υποθέσεις που εξέτασε το Εφετείο (05/10): στην απόρριψη (κατά πλειοψηφία) της έφεσης της ΑΕΛ για τον Καφού, καθώς και στην ομόφωνη δικαίωση της Ανόρθωσης για την ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων της για ένα παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το αναλυτικό κείμενο της απόφασης για την Ανόρθωση έχει ήδη σταλεί στη διοίκηση της «Κυρίας» εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Όσον αφορά την περίπτωση της ΑΕΛ, αυτό αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού αντέδρασαν έντονα το τελευταίο διάστημα για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, εγείρονται εύλογα καίρια ερωτήματα: γιατί η ΚΟΠ δεν δημοσιοποίησε το αναλυτικό κείμενο της απόφασης για την Ανόρθωση, από τη στιγμή που αυτό έχει ήδη συνταχθεί και αποσταλεί στην ομάδα; Τι θα πράξει με την περίπτωση της ΑΕΛ;

Όταν η Ομοσπονδία αναφέρει επίσημα ότι το σκεπτικό μιας απόφασης «θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο», αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό;

Ένα ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιοι…