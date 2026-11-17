Εκτός έδρας δοκιμασία στην Κύπρο για τον Ολυμπιακό με το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η 12άδα των «ερυθρόλευκων», στην οποία βρίσκονται οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον που αντικατέστησαν τους Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Εξάλλου, ο Πάπας δεν είναι και δηλωμένος στη λίστα της Euroleague.

Θυμίζουμε πως παραμείνουν εκτός οι τραυματίες Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.