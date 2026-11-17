Ο αγώνας έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας και μετά την ισοπαλία 2η τερμάτισε η Κύπρος και 3η η Αρμενία.

Πρώτη στον όμιλο μας τερμάτισε η Αλβανία με έξι βαθμούς που νίκησε με 4-0 την Κύπρο και 4-0 την Αρμενία.

Η Αλβανία κέρδισε το εισιτήριο της συμμετοχής στην επόμενη φάση όπου θα κριθούν και τα εισιτήρια της τελικής φάσης.

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Ρωτή στο 19ο λεπτό. Η παράβαση έγινε από τον τερματοφύλακα της Αρμενίας στον Καλογήρου και οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με δέκα ποδοσφαιριστές από την αποβολή του Πετροσιάν.

Η φιλοξενούμενη ομάδα στο 26ο λεπτό κέρδισε πέναλτι που αξιοποίησε ο Davtyan και ισοφάρισε σε 1-1 και στο 32ο λεπτό ο Batoian με απευθείας εκτέλεση φάουλ έδωσε προβάδισμα στην Αρμενία, 2-1.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Βλαδίμηρος Σάββα ισοφάρισε για την Κύπρο και το 2-2 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Χρίστος Χαραλάμπους χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Αρέστη, Προκοπίου (46’ Καραμανή), Ιωακείμ (83’ Πέτρου), Πέρκινς, Δημητρίου, Γ. Μιχαήλ, Σάββα (83’ Αβραάμ), Ρωτής, Καλογήρου, Χ. Μιχαήλ (64’ Κίττου), Ηλία (46’ Μαυρουδής).