Μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, όμως η μαγεία του Ροναλντίνιο παραμένει αναλλοίωτη! Η επιστροφή του Βραζιλιάνου θρύλου στους αγωνιστικούς χώρους με τη φανέλα της Ραβένα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό και εμπορικό φαινόμενο.

Η αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φορλί, για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου (Serie C), στις 15 Νοεμβρίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το γήπεδο «Bruno Benelli» γέμισε ασφυκτικά, με 6.743 θεατές να δίνουν το «παρών», ενώ τα έσοδα αποκλειστικά από την πώληση των εισιτηρίων έφτασαν τα 199.000 ευρώ! Τα 199.000 ευρώ αφορούν αποκλειστικά τα εισιτήρια και όχι τα συνολικά οικονομικά οφέλη για τον σύλλογο ή την πόλη. Αυτό κάνει την ιστορία ακόμη πιο εντυπωσιακή!

Μάλιστα, για να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση, το γήπεδο επεκτάθηκε προσωρινά, με τη δημιουργία μιας νέας εξέδρας, η οποία ονομάστηκε «Tribuna R10», προς τιμήν του σπουδαίου Βραζιλιάνου.

Οι τiμές των εισιτηρίων κυμάνθηκαν από 10 ευρώ για παιδιά κάτω των 14 ετών και 15 ευρώ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, μέχρι και 150 ευρώ για τα VIP.

Ο 46χρονος πλέον Ροναλντίνιο ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε ζωντανά σε πολλές χώρες, μετατρέποντας έναν αγώνα της τρίτης κατηγορίας σε ένα γεγονός με παγκόσμια απήχηση.

Η Ραβένα μπορεί να αγωνίζεται μακριά από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά σαλόνια της Ιταλίας, όμως απέδειξε πως ένα μεγάλο όνομα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και μια σωστά οργανωμένη ποδοσφαιρική εκδήλωση μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια εμπορική δυναμική.

Γιατί ο Ροναλντίνιο δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ένα όνομα που εξακολουθεί να γεμίζει γήπεδα, να συγκινεί γενιές και να μετατρέπει έναν αγώνα σε παγκόσμιο γεγονός!

sport-fm.gr