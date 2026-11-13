Ελλάδα: Τα σενάρια πρόκρισης μετά την εφτάρα - Τι χρειάζεται για να βρεθεί στα προημιτελικά

Η Ελλάδα υπέστη ιστορική συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, ωστόσο η υπόθεση της πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League παραμένει ανοιχτή. Η Ελλάδα βρίσκεται στους οκτώ βαθμούς, ισόβαθμη με τη Γερμανία, και όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου αντιμετωπίζει τη Σερβία.

Το αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ ήταν ασφαλώς ένα τεράστιο αγωνιστικό πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο είδε την Ολλανδία να φτάνει τους 11 βαθμούς και να εξασφαλίζει την παρουσία της στην πρώτη δυάδα του ομίλου. Την ίδια ώρα, η νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας με 3-1 την έφερε στους οκτώ βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Ελλάδα.

Η Ελλάδα, πάντως, διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Γερμανούς, καθώς στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια είχε επικρατήσει με 1-0 εκτός έδρας και είχε αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση ισοβαθμίας μόνο με τη Γερμανία, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία - 11 βαθμοί (14-5)

Ελλάδα - 8 βαθμοί (5-10)

Γερμανία - 8 βαθμοί (6-3)

Σερβία - 0 βαθμοί (4-11)

Η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία και τη Γερμανία να φιλοξενεί την Ολλανδία. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα πάρουν τα εισιτήρια για τα προημιτελικά.

Τι χρειάζεται η Eλλάδα για την πρόκριση

Νίκη επί της Σερβίας

Η Ελλάδα θα φτάσει τους 11 βαθμούς και θα έχει κάνει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την πρόκριση. Αν η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο η Γερμανία να επικρατήσει της Ολλανδίας. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία, οι τρεις ομάδες θα ισοβαθμήσουν στους 11 βαθμούς. Πρόκειται, όμως, για ένα σενάριο που πρακτικά αφήνει την Εθνική χωρίς ελπίδες πρόκρισης, καθώς η διαφορά τερμάτων της είναι αυτήν τη στιγμή στο -5 (5-10), έναντι +3 της Γερμανίας και +9 της Ολλανδίας. Η ήττα με 7-0 στο Άμστερνταμ έχει επιβαρύνει τόσο πολύ τη θέση της Ελλάδας, ώστε η ανατροπή των δεδομένων στην τριπλή ισοβαθμία θεωρείται απίθανη.

Ισοπαλία με τη Σερβία

Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα χρειαστεί να κοιτάξει και προς το Γερμανία-Ολλανδία.

Αν η Γερμανία νικήσει, θα φτάσει τους 11 βαθμούς και θα εξασφαλίσει την πρόκριση, αφήνοντας την Ελλάδα εκτός.

Αν το παιχνίδι στη Γερμανία ολοκληρωθεί ισόπαλο, οι Γερμανοί θα φτάσουν τους εννέα βαθμούς, όσους και η Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία, χάρη στη νίκη της με 1-0 και την ισοπαλία 0-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια, και θα πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Αν η Γερμανία ηττηθεί από την Ολλανδία, θα παραμείνει στους οκτώ βαθμούς και η Ελλάδα θα προκριθεί επίσης.

Ήττα από τη Σερβία

Πρόκειται για το πιο δύσκολο σενάριο για την Ελλάδα, η οποία θα παραμείνει στους οκτώ βαθμούς και θα εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Γερμανία-Ολλανδία.

Αν οι Γερμανοί νικήσουν ή αναδειχθούν ισόπαλοι με τους Ολλανδούς, θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους εννέα βαθμούς και θα αφήσουν την Ελλάδα εκτός προημιτελικών.

Αν, όμως, η Γερμανία ηττηθεί, θα παραμείνει στους οκτώ βαθμούς. Η Ελλάδα θα υπερτερεί στην ισοβαθμία και θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, παρά την ήττα της από τη Σερβία.

Η τελευταία αγωνιστική

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45)

Ελλάδα-Σερβία

Γερμανία-Ολλανδία

sport-fm.gr