Νίκολιτς: «Καμία σχέση οι αγώνες του Champions League με του Conference - Αναληθές ότι παίζουμε χειρότερα εκτός έδρας»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο (14/10, 22:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Stamford Bridge» του Λονδίνου για τη 2η αγωνιστική του Champions League, ψάχνοντας το 2Χ2 στη League Phase.

Μία μέρα πριν την αναμέτρηση, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με τους Ουκρανούς και αναφέρθηκε στα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φύγει με το τρίποντο απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλό απόγευμα σε όλους. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό γιατί το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο. Θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Δεν γνωρίζουμε τις πιθανότητές μας, θα το ανακαλύψουμε αυτό.

Έχουν πολλούς ταλαντούχους Βραζιλιάνους παίκτες, παίζουν καλά με την μπάλα, αλλά καλύτερα χωρίς. Υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές. Θα είναι τουλάχιστον 10.000 οπαδοί μας να μας δώσουν έμπνευση, θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτή τη διοργάνωση και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε αύριο.

Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι μιλούν για αντίθεση στην απόδοσή μας εντός και εκτός έδρας, δεν είναι αληθές αυτό. Όλες οι ομάδες αποδίδουν καλύτερα εντός απ' ό,τι εκτός έδρας. Στο Champions League κάθε αναμέτρηση, ειδικά μακριά από το γήπεδό σου, είναι δύσκολη. Θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε.

Δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League και αυτών στο Champions League, χωρίς να υποτιμώ την περσινή μας πορεία στο Conference. Μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερη εστίαση. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ. Θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας.

Ο Βάργκα είναι μαζί μας, θα προπονηθεί σήμερα. Είναι σκληρός παίκτης με σωστή νοοτροπία. Είναι μαχητής και παίκτης ομάδας, χαίρομαι που τον έχω στην ομάδα μας. Έκανε μεγάλη προσπάθεια να είναι έτοιμος. Δεν θα ήθελα να τον χρησιμοποιήσω αύριο αν δεν είναι έτοιμος, τον θέλουμε για το υπόλοιπο της χρονιάς. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τους κινδύνους και να αποφασίσουμε. Πάντως είναι εδώ και είναι παρών για τον αυριανό αγώνα.

Μπορεί να αγωνιστεί ο Ζούμπκοφ, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και ένας καλός άνθρωπος. Ήρθε φέτος μαζί μας, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη αλλά προπονήθηκε τις τελευταίες μέρες και είναι σε καλό επίπεδο από σωματικής άποψης. Έχουν αλλάξει πολλά στη Σαχτάρ από όταν ήταν εκείνος εκεί, δεν μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πράγματα για την άλλη ομάδα.

Αυτή τη στιγμή θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη και την κατάλληλη 11άδα για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους απ' ό,τι συνήθως, απλώς πάντα προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη 11άδα σε επίπεδο τακτικής».

sport-fm.gr