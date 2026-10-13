Θύρα 7: «Κλοπή των χρημάτων μας από τις γαλλικές αρχές και την UEFA»

Την οργή της για την απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ την Πέμπτη, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η Θύρα 7.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόφαση, η οποία ελήφθη λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, ενώ αρκετοί φίλοι της ομάδας είχαν ήδη ταξιδέψει στη Γαλλία, έχοντας πληρώσει εισιτήρια, μεταφορικά και διαμονή.

Παράλληλα, στρέφουν τα πυρά τους και προς την UEFA, κατηγορώντας την για αδιαφορία απέναντι στην ταλαιπωρία των φιλάθλων και θέτοντας το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσής τους.

Aνακοίνωση της Θύρας 7:

«ΚΛΟΠΗ των χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και ΟΥΕΦΑ!

Την στιγμή, που ήδη αρκετοί απ' τους οπαδούς μας βρίσκονται στην Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με την Μαρσέιγ την Πέμπτη, οι γαλλικές αρχές "θυμήθηκαν" να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφαλείας της δημόσιας τάξης!!

Σήκωσαν τα χέρια ψηλά,κρύφτηκαν πίσω απ' την ανεπάρκεια τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα!

Χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού,που έχουν ξοδέψει χρήματα από το υστέρημα τους για να στηρίξουν την ομάδα μας,μένουν μετέωροι, χωρίς κανένας να τους εγγυηθεί αν και πως θα τους επιστραφούν τα χρήματα που έδωσαν.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ η ευθύνη της ΟΥΕΦΑ η οποία στο ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ για την αδικία και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οπαδοί των ομάδων,για τους οποίους στην τελική,γίνονται οι διοργανώσεις!

Ποιος και πώς θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου;

Το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων της Νιόν,είναι ο βασιλιάς των σπορ,όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα και κύρια να ΣΕΒΟΝΤΑΙ αυτούς που ταξιδεύουν παντού και γεμίζουν τα γήπεδα!».

sport-fm.gr