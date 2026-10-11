Mε 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού

Φωτιά στην κορυφή της Stoiximan Super League έβαλε ο ατσάλινος Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι νίκησαν 1-0 τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, έσπασαν το αήττητο των πράσινων και πλησίασαν στο -2 από την πρώτη θέση.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε ορμητικά στο παιχνίδι και παρόλο που δεν σκόραρε στις πρώτες της στιγμές, άνοιξε το σκορ με τον Ρέτσο στο 35′ έπειτα από ασίστ του Φρόιλερ σε στημένη μπάλα.

Οι αριθμητικές ισορροπίες ανατράπηκαν, με τον Σάλιακα να αποβάλλεται στο 66′ με δύο κίτρινες μέσα σε τρία λεπτά.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική στο παιχνίδι ανήκε στον Ολυμπιακό που αναπτύχθηκε από αριστερά, ο Τσικίνιο βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Πένια μπλόκαρε, στο 4ο λεπτό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η μπάλα στρώθηκε στον Φορτούνη στην περιοχή, όμως το πλασέ που επιχείρησε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έφυγε μακριά από την εστία.

Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν ορμητικά και λίγο έλειψε να οδηγήσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού σε λάθος στο 6′ όταν ο Μάριους έβαλε την κόντρα στον Πένια, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 13′ όταν ο Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά και ο Μάριους πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια.

Ο Παναθηναϊκός απορρόφησε την αρχική πίεση του Ολυμπιακού και έπειτα από έναν τραυματισμό του Τεττέη και μια αψιμαχία μεταξύ Φορτούνη και Ταμπόρδα ο ρυθμός στο ντέρμπι έπεσε.

Το τριφύλλι είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 29′ όταν ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Τεττέη έκανε ένα ωραίο τακουνάκι από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε.

Εκείνος όμως που άνοιξε τελικά το σκορ ήταν ο Ολυμπιακός, με τον αρχηγό του. Ο Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Φρόιλερ τροφοδότησε τον Ρέτσο, που πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 στο 35′.

Ο ρυθμός άνοιξε, ο Μάριους μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή και έδωσε στον Ζότα που σούταρε στα σώματα και στη συνέχεια ο Τεττέη έφυγε στην κόντρα και σούταρε και εκείνος στους αμυντικούς των ερυθρόλευκων.

Στο 52′ οι ερυθρόλευκοι απείλησαν ξανά με τον Φορτούνη να εκτελεί το φάουλ από καλή θέση κεντρικά και η μπάλα κατέληξε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια.

Τρία λεπτά αργότερα ο Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στο δεύτερο δοκάρι όπου ο Φρόιλερ πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία.

Στο 64′ ο Σαλάχ-Εντίν έκανε ένα δυνατό, συρτό, σουτ εκτός περιοχής με το αριστερό, ο Ορτέγκα έπεσε και απέκρουσε με το δεξί χέρι.

Οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν στο 66′ όταν ο Σάλιακας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Αντίνο και ενώ είχε δεχθεί την πρώτη κάρτα τρία λεπτά νωρίτερα.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή ρίχνοντας στο ματς τους Πέντερσεν, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ και έπαιξε 4-4-1.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ απάντησε και στο 73′ έφερε στο ματς και τον Ντέσερς παίζοντας φουλ επίθεση με τον Νιγηριανό, τον Τεττέη, τον Λιβάι και τον Ουναΐ.

Ο τελευταίος ταλαιπώρησε Πέντερσεν και Πουέρτα στο 76′ και έφερε την μπάλα στο δεξί, στην αριστερή γωνία της περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 83′ μάλιστα ο Ολυμπιακός έπαιξε με εννέα παίκτες καθώς ο Τικνιζιάν δεν βγήκε από το ενδεδειγμένο σημείο και ο Μπρούνο δεν πέρασε αμέσως στο γήπεδο.

Παρά την αριθμητική υπεροχή, το τριφύλλι δεν βρήκε κάποια μεγάλη ευκαιρία και έτσι υπέστη την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, βλέποντας την ομάδα του Αλγκουαθίλ να πλησιάζει στο -2.

Οι ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Τικνιζιάν (85′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Πουέρτα (89′ Έσε), Τσικίνιο (69′ Πέντερσεν), Φορτούνης (69′ Μαρτίνς), Ζότα, Μάριους (69′ Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Κυριακόπουλος (46′ Σαλάχ-Εντίν), Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά (46′ Κάνγκουα), Λουζά, Αντίνο (73′ Ντέσερς), Ταμπόρδα (62΄ Γκαρσία), Ουναΐ (84′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.

Πηγή: sport24.gr