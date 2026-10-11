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Πράσινη παράνοια: Περισσότεροι από 1500 οπαδοί του Παναθηναϊκού στην αναχώρηση της αποστολής για τον Πειραιά

ΓΗΠΕΔΟ

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Εν μέσω αποθέωσης από περισσότερους από 1.500 οπαδούς του Παναθηναϊκού αναχώρησε η πράσινη αποστολή για τον Πειραιά για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10, 21:00).

Μαγικές εικόνες, εικόνες δίψας έξω από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού και λίγο πριν αυτή αναχωρήσει για το Φάληρο, για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Περισσότεροι από 1.500 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν εκεί από νωρίς το απόγευμα για να αποθεώσουν τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του.

Λίγο πριν τις 19:00 άρχισε η επιβίβαση της πράσινης αποστολής στο πούλμαν και το σκηνικό έξω από το ξενοδοχείο θύμιζε πραγματικά γήπεδο, με τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζητούν τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, οι φίλοι των πράσινων συνόδευσαν την ομάδα με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το ύψος της Συγγρού.

 

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