Καλύφθηκε αποκλειστικά από τον Γιάννη Αλαφούζο η ΑΜΚ των 25,2 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

Αποκλειστικά από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού με το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ που έβαλε στη νέα ΑΜΚ αύξησε το ποσοστό που είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕΣτην έκτακτη ΓΣ που είχε γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου είχε προκηρυχθεί, αυτή, η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τον κ.Αλαφούζο σύντομα, μέσα στις επόμενες ημέρες να προχωρά και στην… τακτοποίηση αυτής.

sport-fm.gr