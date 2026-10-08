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Άλμα για την Ελλάδα στο FIFA Ranking και νέο ρεκόρ επί Γιοβάνοβιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, ανεβαίνοντας στην 41η θέση μετά τα αποτελέσματα στο Nations League και καταγράφοντας νέο ρεκόρ επί Γιοβάνοβιτς.

Σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA σημείωσε η Εθνική Ελλάδας, ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της στη League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στην 41η θέση, από την 46η που βρισκόταν προηγουμένως, πραγματοποιώντας άλμα πέντε θέσεων. Πρόκειται, μάλιστα, για τη μεγαλύτερη άνοδο της Εθνικής από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μέχρι σήμερα, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας επί των ημερών του Σέρβου τεχνικού ήταν η άνοδος δύο θέσεων, από την 48η στην 46η τον Νοέμβριο του 2025.

Παράλληλα, η Εθνική σημείωσε και νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην εποχή Γιοβάνοβιτς. Οι 25,71 βαθμοί που πρόσθεσε στην τελευταία έκδοση της κατάταξης την ανέβασαν στους 1.498,71, από τους 1.473 που είχε προηγουμένως.

Στην κορυφή του FIFA Ranking παραμένει η Ισπανία, η οποία αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά της από την Αργεντινή. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια βρίσκεται πλέον σχεδόν 40 βαθμούς μπροστά από την «αλμπισελέστε», ενώ η Γαλλία διατηρεί την τρίτη θέση.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρώτη δεκάδα αφορά την Πορτογαλία, η οποία ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 5η.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την κατάταξη.

Κατηγορίες

Super League

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