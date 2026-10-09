Μαρέσκα: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Σίτι»

«Ο λόγος που εντάχθηκα στο σύλλογο, είναι ότι έχω 100% εμπιστοσύνη στους ιδιοκτήτες, την αθλητική διεύθυνση και όλο τον οργανισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό το ζήτημα» δήλωσε ο Έντσο Μαρέσκα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου (11/10) ντέρμπι της Premier League με τη Λίβερπουλ.

«Κατανοώ το λόγο που οι περισσότεροι βρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι κάτι που έχω πει ήδη: υπάρχει μία διαδικασία σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύλλογο» πρόσθεσε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι. Μάλιστα, όταν λίγο αργότερα ένας δημοσιογράφος του επισήμανε ότι η έκφραση «μέχρι στιγμής» δεν ακούγεται καλή, ο Ιταλός ανασκεύασε, λέγοντας ότι έδωσε «μία κακή απάντηση» και διόρθωσε: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύλλογο τώρα, στο μέλλον και για πάντα».

Ο Ιταλός τεχνικός απέφυγε να απαντήσει στο τι θα πράξει ο ίδιος, σε περίπτωση που η Σίτι καταδικαστεί οριστικά, κάτι που πολύ πιθανόν να σημάνει τον υποβιβασμό της από την Premier League, ενώ εκτίμησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν από την ομάδα τίτλοι που κερδήθηκαν κατά την επίμαχη περίοδο.

sdna.gr