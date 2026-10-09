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Πρόωρο αντίο στη Σανγκάη ο Τζόκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Πεκίνο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε από τον Χούμπερτ Χούρκατς στην πρεμιέρα του στη Σανγκάη.

 

Aντιμετωπίζοντας για άλλη μια φορά σωματικά προβλήματα (ίσως και λόγω κούρασης), ο θρυλικός Σέρβος (Νο.8) έχασε με 6-4, 6-3 σε 87 λεπτά από τον 29χρονο Πολωνό (Νο.34), νικητή του 2023, και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Έχασε, έτσι, την ευκαιρία να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στο ATP Finals στο Τορίνο, στο οποίο έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν.

Ο Χούρκατς, που μέχρι σήμερα είχε οκτώ ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Νόλε, θα παίξει στη φάση των «32» με τον νικητή του αγώνα Ζου-Μουζέτι.

Στο μεταξύ, ο Σάσα Ζβέρεφ μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, επικρατώντας του Γίμπινγκ Γου με 6-4, 7-6(4), και θα συναντήσει στον τρίτο γύρο τον Κεντέν Αλίς.

Ο Μπεν Σέλτον, από την πλευρά του, λύγισε με 6-3, 7-6(6) τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ και θα παίξει στη συνέχεια με τον Αρτούρ Ζέα.

Ο Φράνσις Τιάφοου, τέλος, απέκλεισε με 6-4, 6-4 τον Γιάνικ Χάνφμαν και θα βρει τώρα στον δρόμο του τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Αύριο (10/10, περίπου στις 13.00) συνεχίζει την προσπάθειά του στη Σανγκάη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.21).

sdna.gr 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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