Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για Μπάλντοκ: «Παραμένεις στην καρδιά μας»

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τον ξαφνικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ πέρασε επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς, τόσο με την ομάδα όσο και με τους φιλάθλους της.

Ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, όπως έκαναν και ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας, τονίζοντας πως, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Μπάλντοκ δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές των ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ:

«Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που μάθαμε για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Starman μας εκπροσώπησε την United για επτά χρόνια, πραγματοποιώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και πετυχαίνοντας μερικά αξέχαστα γκολ. Παραμένεις στην καρδιά μας».

sport-fm.gr