Πρόβλημα με Ακιντόλα στην Ομόνοια - Η ενδεκάδα ενόψει Καρμιώτισσας

Έτοιμη να μπει ξανά στην αγωνιστική δράση η Ομόνοια. Οι πράσινοι κοντράρονται στις 19:00 με την Καρμιώτισσα με στόχο τη νίκη, που θα την διατηρήσει σε τροχιά κορυφής.

Ο Μπεργκ δεν έχει στην διάθεση του τον Οντουμπάντζο που έμεινε για λόγους τακτικής, ενώ πρόβλημα προέκυψε με τον Ακιντόλα ο οποίος λόγω μυϊκής ενόχλησης δεν υπολογίζεται. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όμως θα αξιοληθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Π.Αντρέου, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Ντιονί.