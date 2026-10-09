Βαρβάτη η επιστροφή του Πιέρου Σωτηρίου

Το διάστημα των τριών βδομάδων της διακοπής του πρωταθλήματος ήταν ευεργετικό και για τον Πιέρο Σωτηρίου, σε προσωπικό επίπεδο, στον ΑΠΟΕΛ. Ο διεθνής επιθετικός χρησιμοποίησε αυτή την περίοδο για να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις προκειμένου να οροθετηθεί πιο συγκεκριμένα η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Τα δεδομένα όσον αφορά την περίπτωσή του έχουν ως εξής: Ο Σωτηρίου πλέον ακολουθεί πρόγραμμα ασκήσεων και με την μπάλα, πέρα από το τρέξιμο. Σύμφωνα με τα όσα περιμένουν στον ΑΠΟΕΛ, εντός του επόμενου μήνα (Νοεμβρίου), ο 33χρονος σέντερ φορ θα είναι σε θέση να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ακολούθως θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για τα παιχνίδια που έρχονται.

Θυμίζουμε πως, στις 29 Δεκεμβρίου του 2025, οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν πως ο αρχηγός της ομάδας υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Έκτοτε ξεκίνησε μία μακρά, επώδυνη περίοδος για τον ποδοσφαιριστή μέχρι να καταφέρει να επανέλθει. Δέκα μήνες αργότερα, ο Πιέρος βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για να αποτελέσει μία βαρβάτη επιστροφή για τον Νίκο Παπαδόπουλο.