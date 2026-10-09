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Καμία πολυτέλεια για υποτίμηση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής η ΑΕΚ κοντράρεται με μία ομάδα που της έχει βάλει δύσκολα στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια

Να πανηγυρίσει τρίποντο μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα μέσα στο «σπίτι» της θα επιδιώξει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση της ερχόμενης Δευτέρας (12/10) εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου. Η τελευταία εντός έδρας νίκη των κιτρινοπράσινων στο πρωτάθλημα ήταν στην πρεμιέρα, σε βάρος του ΑΠΟΕΛ (3-1), ενώ ακολούθησε η ήττα από την Πάφο FC (0-1) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι όπου η επίσημη ΑΕΚ εξέφρασε σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος της ομάδας του Ρούμπεν Σεγιές είναι να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα και να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα για την ΑΕΚ, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα έπειτα από τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Ναι μεν η ΑΕΚ έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα, ωστόσο άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα παιχνίδια.

Στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής η ΑΕΚ κοντράρεται με μία ομάδα που της έχει βάλει δύσκολα στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στην «Αρένα» (δύο νίκες με το στενό 1-0), ενώ στους αντίστοιχους εκτός έδρας αγώνες με τα «περιστέρια» (στο «Αντώνης Παπαδόπουλος») δέχθηκε ισάριθμες ήττες. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που η ΑΕΚ θα πρέπει να πάει απόλυτα υποψιασμένη στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής, χωρίς κανένα ίχνος υποτίμησης.

Μεγάλη «μάχη» θα δοθεί για μία θέση στη μεσαία γραμμή, όπου οι Λέδες, Κέλερ, Ρέπας, Μράμπτι και Πάνκοφ διεκδικούν τρεις θέσεις. 

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