FIFA: Η διαδικτυακή κακοποίηση στο Μουντιάλ 2026

Συνολικά 1.606 παίκτες, προπονητές και αξιωματούχοι που παρακολουθούνταν από την υπηρεσία προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (SMPS) της FIFA δέχθηκαν διαδικτυακή κακοποίηση, ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία, ενώ από τα 1.606 άτομα που παρακολουθούνταν, τα 812 έλαβαν τουλάχιστον ένα μήνυμα που χαρακτηρίστηκε ως υβριστικό ή κακοποιητικό.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10/10), η FIFA αποκάλυψε ότι η SMPS ανέλυσε πάνω από 17,1 εκατομμύρια αναρτήσεις και σχόλια σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, εκ των οποίων τα 240.000 επιβεβαιώθηκαν ως υβριστικά μετά από έλεγχο από ανθρώπους. Όπως έχει διαπιστωθεί η διαδικτυακή κακοποίηση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ατόμων που στοχοποιούνται, συμβάλλοντας ενδεχομένως στο άγχος, το χρόνιο στρες και την κατάθλιψη.

Στα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11%), φαίνεται ότι η ρατσιστική κακοποίηση αυξήθηκε, φτάνοντας το 20% του συνόλου της κατηγοριοποιημένης κακοποίησης (δηλαδή εξαιρουμένων των περιπτώσεων γενικής κακοποίησης).

Απειλές βίας καταγράφηκαν στο 14% των περιπτώσεων, ενώ η ξενοφοβική κακοποίηση εντοπίστηκε σε περισσότερες από μία στις δέκα αναρτήσεις και σχόλια που χαρακτηρίστηκαν ως υβριστικά (δηλαδή το 12% του συνόλου). Το ποσοστό του υβριστικού περιεχομένου που επιβεβαιώθηκε ως ρατσιστικό, σε σχέση με τη διοργάνωση στο σύνολό της, ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της φάσης των ομίλων (11%).

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, το εργαλείο ελέγχου περιεχομένου της SMPS σάρωσε αυτόματα 60,7 εκατομμύρια σχόλια χρηστών στις επίσημες πλατφόρμες της FIFA και στα κανάλια των συμμετεχουσών ομοσπονδιών-μελών.

Από αυτό το σύνολο, 9,2 εκατομμύρια μηνύματα -που αντιστοιχούσαν στο 15% όλων των αλληλεπιδράσεων- αποκλείστηκαν από τη δημόσια θέαση προτού φτάσουν στο ευρύ κοινό. Αυτό το φιλτραρισμένο περιεχόμενο περιλάμβανε αναρτήσεις χρηστών που επισημάνθηκαν ως προφανώς δόλιες ή επιβλαβείς.

Τα 17,1 εκατομμύρια αναρτήσεις είναι αριθμός χαμηλότερος από το σύνολο των σχεδόν 20 εκατομμυρίων που αφορούσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του Κατάρ (2022). Η αύξηση στους καταγεγραμμένους αριθμούς, σε σύγκριση με τη διοργάνωση του Κατάρ, μπορεί εν μέρει να αποδοθεί σε τεχνολογικές βελτιώσεις. Η ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του εργαλείου εποπτείας περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) της υπηρεσίας οδήγησε σε εκτίναξη του όγκου των αναρτήσεων και των σχολίων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, από τα 13,7 εκατομμύρια στη διοργάνωση του 2022 στα 60,7 εκατομμύρια στη φετινή διοργάνωση.

Ο συνολικός αριθμός σχολίων και αναρτήσεων που εξετάστηκαν από ανθρώπους-αναλυτές αυξήθηκε οριακά, από 434.000 στη διοργάνωση που διεξήχθη σε αραβικό έδαφος σε 477.000 στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγαλύτερος αριθμός σχολίων και αναρτήσεων αναχαιτίστηκε αυτόματα, καθώς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει πιο εξελιγμένο και ικανό.

Πάνω από τα μισά άτομα που παρακολουθούνταν από την SMPS στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης διοργάνωσης του τουρνουά έλαβαν τουλάχιστον ένα υβριστικό μήνυμα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκείς βελτιώσεις στον αγώνα κατά του διαδικτυακού μίσους.

Αναφερόμενος στο SMPS, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε: «Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, ενισχύουμε τη δέσμευση της FIFA για την προστασία της ποδοσφαιρικής κοινότητας από το διαδικτυακό μίσος, μέσω βελτιστοποιημένης τεχνολογίας που αντιμετωπίζει όχι μόνο το περιεχόμενο που δημιουργείται από ανθρώπους, αλλά και τις εικόνες που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, πέρα ​​από την ανάλυση άνω των 17 εκατομμυρίων αναρτήσεων και σχολίων, εντοπίσαμε και αναχαιτίσαμε 240.000 περιστατικά ρητορικής μίσους. Επιπλέον, αναφέραμε στις αρχές επιβολής του νόμου εκατοντάδες λογαριασμούς που δημοσίευαν απειλητικό περιεχόμενο, για περαιτέρω ενέργειες. Παραμένουμε ακλόνητοι στη στάση μας. Το σύστημα SMPS της FIFA τίθεται στη διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων του ποδοσφαίρου με στόχο την υποστήριξη και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA καθώς και των συνομοσπονδιών, διότι οφείλουμε να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απεχθή συμπεριφορά που προκαλεί ψυχική οδύνη και επηρεάζει τη συναισθηματική ευημερία».

Στο πλαίσιο Του Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7), συνολικά 2.905 λογαριασμοί ξεπέρασαν το όριο που ενεργοποιεί την πιθανότητα ποινικής έρευνας, εκ των οποίων οι 786 παραπέμφθηκαν στις διωκτικές αρχές για εξέταση. Διαπιστώθηκε ότι 232 από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν δημοσιεύσει περιεχόμενο εξαιρετικά σοβαρής και απειλητικής φύσης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική απειλή για την ασφάλεια, και ως εκ τούτου δόθηκε προτεραιότητα στη διερεύνησή τους.

Πέρα από τους αριθμούς, τα ευρήματα αναδεικνύουν τον προσωπικό αντίκτυπο της διαδικτυακής κακοποίησης στους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και άλλους εκπροσώπους των ομάδων, καθώς και στις οικογένειές τους. Άτομα του στενού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων στο άθλημα ενδέχεται να γίνουν στόχος κακόβουλων χρηστών που εξαπολύουν ύβρεις, επιτείνοντας έτσι την ψυχική αναστάτωση που προκαλείται.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ελήφθησαν μέτρα για την προστασία των διαιτητών από την αποτρόπαια και αμείλικτη διαδικτυακή επιθετικότητα. Το σύστημα SMPS παρενέβη για να προστατεύσει τους διαιτητές από το «doxing» (δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων), μια κακόβουλη πρακτική που αφορά τη διαρροή ιδιωτικών και προσωπικών πληροφοριών ενός ατόμου, με σκοπό την υποκίνηση κακοποιητικών συμπεριφορών από τρίτους.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι διαιτητές μας μπορούν να επικεντρωθούν πλήρως στη δράση εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς να ανησυχούν για το τι δημοσιεύεται γι' αυτούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα.

«Η κακοποίηση που στρέφεται διαδικτυακά κατά των διαιτητών είναι ορατή σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των φίλων και των οικογενειών τους. Κανείς δεν αξίζει να υφίσταται κακοποίηση στον χώρο εργασίας του - και γιατί να το αποδεχόμαστε αυτό για τους διαιτητές, τους προπονητές και τους παίκτες; Εργαλεία όπως το σύστημα SMPS της FIFA, το οποίο επιτρέπει την έναρξη ποινικών ερευνών, αποτελούν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα στον αγώνα για να διατηρηθεί το ποδόσφαιρο -και η κοινωνία στο σύνολό της- απαλλαγμένο από την κακοποίηση», πρόσθεσε.