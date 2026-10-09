Πάρτι στο φινάλε, «πράσινη» η κορυφή!

Επέστρεψε με νίκη από την διακοπή του πρωταθλήματος η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κερδίζοντας με 3-0 της Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Σκόρερ για το τριφύλλι ο Μπράουερς στο 60ο λεπτό, ο Τάνκοβιτς στο 87΄ και Σάτκα στο 90΄.

Με αυτή τους την νίκη οι πράσινοι έφτασαν τους 11 βαθμούς και ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς…

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες. Η Καρμιώτισσα τα πήγε εξαιρετικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι κρατώντας στο μέτρο του δυνατού μακριά την Ομόνοια από την εστία της. Οι πράσινοι απ΄την πλευρά τους, παρόλο που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, δυσκολεύτηκαν αρκετά να φτάσουν στην μεγάλη ευκαιρία. Στα αξιοσημείωτα η φάση του 10΄όταν ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα για πέναλτι στον Τάνκοβιτς όμως τρία λεπτά αργότερα άλλαξε την απόφασή του καθώς προηγήθηκε χέρι του Μοντνόρ πριν την ανατροπή στον Σουηδό. Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε διαφορετικά με την Ομόνοια να μπαίνει πιο δυνατά και να καταφέρνει στο 60΄να ανοίξει το σκορ με τον Μπράουερς. Ο Ολλανδός μπήκε στην περιοχή και από πλάγια θέση έκανε το πλασέ νικώντας τον Γιαννακόπουλο. Οι φιλοξενούμενοι έχοντας πάρει προβάδισμα κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό με την Καρμιώτισσα να δυσκολεύεται πολύ να αντιδράσει. Το 0-1 έδειχνε πως θα ήταν το τελικό σκορ καθώς ο ρυθμός έπεσε αισθητά ωστόσο στο φινάλε το τριφύλλι σκόραρε άλλα δύο γκολ μετατρέποντας σε πάρτι την έξοδο στην Πάφο. Ο Τάνκοβιτς στο 87ο λεπτό βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με τον Γιαννακόπουλο κάνοντας το 0-2 ενώ τρία λεπτά μετά, στο 90΄ήταν η σειρά του Σάτκα με κεφαλιά από την σέντρα του Μάριτς να διαμορφώσει το τελικό 0-3 και να ανεβάσει την Ομόνοια στην κορυφή και στο +2 από την ΑΕΚ που έχει πάντως παιχνίδι λιγότερο.

Η εξέλιξη του ματς:

Τέλος, 0-3

90΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 0-3 με κεφαλιά του Σάτκα.

87΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 0-2 με πλασέ του Τάνκοβιτς εντός περιοχής.

81΄Δοκάρι για την Ομόνοια έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπάλκοβετς.

70΄Τελευταίο 20λεπτο.

60΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια με διαγώνιο σουτ του Μπράουερς εντός περιοχής, 0-1.

58΄Νέα ευκαιρία για την Ομόνοια με σουτ του Μπράουερς εκτός περιοχής, απέκρουσε ο γκολκίπερ.

54΄Απειλεί η Ομόνοια με σουτ του Εβάντρο εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε έξω.

49΄Μακρινό σουτ του Ψύχα, έξω.

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 0-0

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

42΄Δεν καταγράψαμε μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Για την ώρα η Καρμιώτισσα τα πάει εξαιρετικά αμυντικά.

30΄Δεν απειλεί η Ομόνοια, δεν είναι καλός ούτε ο ρυθμός.

13΄Πήγε στο onfield review ο Κωνσταντινίδης, είδε ξανά την φάση και ακύρωσε το πέναλτι γιατί προηγουμένως έκανε χέρι ο Μοντνόρ. Δεν υπάρχει πέναλτι.

10΄Πέναλτι για την Ομόνοια! Το κέρδισε ο Τάνκοβιτς από τον Γκαρσία.

1΄Σέντρα!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ, Γουίλερ (78΄Θεμιστοκλέους), Μπαγιούνοβιτς (59΄Ταμπάκου), Γεμπλί, Λουάν, Κοκκινόφτας (Παυλής), Ψύχας (59΄Ζαέλ), Γκαρσία, Ρέινολντς (78΄Σαββίδης), Σέζαρ

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Π.Αντρέου (68΄Μάριτς), Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ (86΄Τανάσε), Ντιονί (86΄Κακουλλής)

ΣΚΟΡΕΡ: /60΄Μπράουερς, 87΄Τάνκοβιτς, 90΄Σάτκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 5΄Γουίλερ, 42΄Ρέινολντς, 80΄Σέζαρ/22΄Ανδρέου

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης