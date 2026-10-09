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Αν το αξιοποιήσει, θα… εκτοξευτεί

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Oι κυανόλευκοι πήγαν στη διακοπή αήττητοι, όμως με μόλις μία νίκη και άλλες τρεις ισοπαλίες

Ο Απόλλωνας επιστρέφει στη δράση, με δοκιμασία εκτός έδρας απέναντι στην Krasava E.N.Y και είναι μία αναμέτρηση στην οποία έχει την ετικέτα του φαβορί. Oι κυανόλευκοι πήγαν στη διακοπή αήττητοι, όμως με μόλις μία νίκη και άλλες τρεις ισοπαλίες. Δεν είναι μακριά από τους προπορευόμενους και το πρόγραμμά του στη συνέχεια είναι τέτοιο, που του δίνεται η δυνατότητα να σκαρφαλώσει ψηλά, ακόμη και στην κορυφή. Αυτό, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές του θα έχουν «μάχες» μεταξύ τους.

Είναι στα πόδια του, λοιπόν, να το αξιοποιήσει αφού, εκτός από ένα ματς στην εξάδα παιχνιδιών που ακολουθεί, δεν είναι φαβορί. Συγκεκριμένα, μετά το αυριανό παιχνίδι (18:00), θα ακολουθήσει το εντός έδρας ματς με τη Νέα Σαλαμίνα για την 6η αγωνιστική και μετά η εξόρμηση με την Καρμιώτισσα (7η). Ακολούθως θα παίξει με την Πάφος FC εντός, που θα μετρήσει... δυνάμεις, ενώ στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό. Μετά την επάνοδο από τη διακοπή του Νοεμβρίου και πριν το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, θα υποδεχθεί την Ομόνοια 29ης Μαΐου (10η).

Ο Ερνάν Λοσάδα ελπίζει πως θα έχει μαζί του όλο το οπλοστάσιο ώστε να του δίνεται η ευελιξία κινήσεων, κάτι που δεν είχε στο πρώτο σκέλος του πρωταθλήματος.

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