ΑΕΚ: Οι λύσεις του Νίκολιτς για τον ΟΦΗ

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τα Σπάτα αρχίζουν να γεμίζουν ξανά με την επιστροφή των διεθνών και ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει να έχει σταδιακά στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ, ώστε να ανεβάσει την ένταση και να καταλήξει στο αγωνιστικό πλάνο για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Η σημαντικότερη απουσία στην επίθεση είναι αυτή του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Με τον Ούγγρο φορ εκτός, ο Λούκα Γιόβιτς γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς της επίθεσης και το ερώτημα αφορά τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Σέρβο. Ο Ζίνι αποτελεί την πιο φυσική επιλογή, ωστόσο ο Νίκολιτς έχει εξετάσει και διαφορετικές λύσεις, όπως τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά ή τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σε πιο ελεύθερο ρόλο, ακόμη και τον Πέτρο Μάνταλο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, αγωνία υπάρχει για την κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της εθνικής του έχοντας ενοχλήσεις στη μέση και επιστρέφει στην Ελλάδα για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Η πρώτη εικόνα δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, ωστόσο η συμμετοχή του απέναντι στον ΟΦΗ θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολη, με τους ανθρώπους της ομάδας να μη θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο.

Οι επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο για την ενδεκάδα, καθώς ο Νίκολιτς θα έχει πλέον μπροστά του τους περισσότερους διεθνείς και σαφέστερη εικόνα για την επιβάρυνσή τους. Για την ΑΕΚ το ζητούμενο είναι να επιστρέψει από τη διακοπή με νίκη, παρά τις σημαντικές απουσίες στην επιθετική γραμμή, με τον Σέρβο τεχνικό να καλείται να βρει την κατάλληλη ισορροπία και το σχήμα που θα καλύψει όσο γίνεται καλύτερα το κενό του Βάργκα.

sport-fm.gr