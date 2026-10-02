ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Το τελικό σφύριγμα κόντρα στην Αρμενία βρήκε τους διεθνείς μας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Η σπουδαία νίκη με 2-0, αλλά κυρίως η κατάθεση ψυχής στα λεπτά που η ομάδα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, έφεραν μια τεράστια «έκρηξη» ανακούφισης και χαράς.

Παίκτες και τεχνική ηγεσία πανηγύρισαν με τον κόσμο στις κερκίδες, οι οποίοι πίστεψαν ξανά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Δείτε μέσα από τον φωτογραφικό φακό τα χαμόγελα των διεθνών μας και το πώς γιόρτασαν αυτή τη σπουδαία επιτυχία!





















