Πιθανός προορισμός η Τότεναμ για τον Κιμ

Δεν έχει μέλλον στην Μπάγερν Μονάχου ο Κιμ Μιν Γιάε και τον Ιανουάριο θα παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα.

Ο 29χρονος Νοτιοκορεάτης διεθνής στόπερ δεν είναι πλέον στα πλάνα του Βενσάν Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα των Βαυαρών και η διοίκηση έχει ειδοποιήσει τον μάνατζερ του να βρει νέα ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική αγορά.

Ο Κιμ έχει προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και ήδη Τότεναμ και Αστον Βίλα έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του, με την εφημερίδα «Mirror» να υποστηρίζει πως η ομάδα του Λονδίνου είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, καθώς είναι διατεθειμένη να του δώσει τα εννιά εκατ. ευρώ, που παίρνει κάθε χρόνο στην πρωταθλήτρια Γερμανία.

AΠΕ - ΜΠΕ