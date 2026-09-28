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ΠΑΟΚ: Παραμένουν οι τέσσερις εκτός ομαδικού προγράμματος

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με προπόνηση το πρωί στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα.

Οι Ελουστόντο και Κόστα ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Ντεσπόντοφ και Γιαννούλης συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Για τους υπόλοιπους οι ρυθμοί ανέβηκαν, με τον Δικέφαλο να συνεχίζει τη δουλειά του έχοντας στις τάξεις του και αρκετά νέα πρόσωπα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ρόντο, παιχνίδι κατοχής και ασκήσεις ατομικής βελτίωσης ανά θέση, ενώ ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων.

Την Τρίτη (29.09), οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

sport-fm.gr

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Super League

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