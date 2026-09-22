«Δε θα επιτρέψουμε ούτε στην ΑΕΛ ούτε σε κανένα να συνδυάζει τη λέξη χειραγώγηση με το όνομα του ΑΠΟΕΛ»

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας τοποθετείται ξανά για την πολύκροτη υπόθεση που αφορά στην αποβολή του Καφού, στις καταγγελίες της ΑΕΛ και στους ισχυρισμούς των γαλαζοκιτρίνων για χειραγώγηση αγώνα. Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα, ανάρτησε και βίντεο.

Αναλυτικά: Το θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται εδώ και δύο εβδομάδες, με αφορμή την αντιαθλητική ενέργεια ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ να φτύσει ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Για ένα πράγμα δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφισβήτηση: το φτύσιμο συνέβη. Δεν αποτελεί εκτίμηση, ερμηνεία ή υποκειμενική κρίση. Έχει καταγραφεί από όλες τις διαθέσιμες εικόνες και κάμερες και έχει ήδη πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα.

Και όμως, αντί η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελέσει ένα αυτονόητο παράδειγμα προς αποφυγή, εδώ και δύο εβδομάδες παρακολουθούμε μια δίνη αμφισβήτησης τόσο για το γεγονός, όσο και για τη διαδικασία με την οποία αυτό τιμωρήθηκε.

Ας κάνουμε, λοιπόν, μια απλή ερώτηση:

Πώς είναι δυνατόν σε ένα αγώνα με δέκα κάμερες, με τρία άτομα στο VAR που έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, με τον πρώτο βοηθό να βρίσκεται περίπου τρία μέτρα από το περιστατικό και τον διαιτητή επίσης σε κοντινή απόσταση, να μην έχει διαπιστωθεί απολύτως τίποτα εκείνη τη στιγμή;

Και ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι το πραγματικό ερώτημα, σήμερα βρισκόμαστε να ακούμε για ανεξάρτητη έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας σχετικά με πιθανή «χειραγώγηση αγώνα».

Η μόνη πράξη που αποδεδειγμένα αλλοιώνει την αθλητική εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα είναι η αντιαθλητική ενέργεια που καταγράφηκε από τις κάμερες. Το πραγματικό παράδοξο δεν είναι ότι το περιστατικό εντοπίστηκε εκ των υστέρων. Το πραγματικό παράδοξο είναι ότι, παρά την παρουσία τόσων αξιωματούχων, τόσων καμερών και ενός ολόκληρου μηχανισμού VAR, κανείς από τους αρμόδιους που βρίσκονταν εκεί δεν το διαπίστωσε την ώρα που συνέβη.

Αντί, λοιπόν, να συζητούμε για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι τέτοιες ενέργειες δε θα επαναληφθούν και ότι οι μηχανισμοί του ποδοσφαίρου λειτουργούν αποτελεσματικά, έχουμε οδηγηθεί σε μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας.

Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της ΑΕΛ να απευθυνθεί σε όποιο φορέα επιθυμεί.

Δε θα επιτρέψουμε όμως ούτε στην ΑΕΛ ούτε σε κανένα να συνδυάζει τη λέξη χειραγώγηση με το όνομα του ΑΠΟΕΛ. Γιατί αυτό υπονοείται. Και μάλιστα σε έναν αγώνα που η ποδοσφαιρική επικράτηση είναι αδιαμφισβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αυτό το πάρτυ εντυπώσεων που υιοθετείται χωρίς κανένα φιλτράρισμα, πρέπει να σταματήσει. Η έλλειψη κριτικής σκέψης και αντίληψης των γεγονότων εκθέτει τους πάντες και αυτό είναι τελικά και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό για έναν αγώνα. Αντί να απευθύνονται τα πραγματικά ερωτήματα προς την κοινή γνώμη, καταλήξαμε σε ένα θέατρο σκιών. Αυτό το θέατρο πρέπει κάποτε να τελειώσει.

Και υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να τελειώσει και να επέλθει η αλλαγή. Όταν αντιληφθούμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι που διοικούμε ή συμμετέχουμε ή εργαζόμαστε στον αθλητισμό, ότι πρέπει να αλλάξουμε. Η αλλαγή προς το καλύτερο θα γίνει όταν πρώτα εμείς οι ίδιοι οι παράγοντες αλλάξουμε και αποβάλουμε την μονόπλευρη οπαδική αντίληψη. Αν παραμείνουμε στην ίδια, τότε η κατρακύλα θα συνεχίζεται. Η αποβολή της τοξικότητας, η εξαφάνιση της ανάγκης να γίνουμε αρεστοί είναι ο μόνος δρόμος για την πραγματική αλλαγή προς το καλό του αθλήματος.

Επαναλαμβάνουμε και δημόσια την εισήγηση του προέδρου του ΑΠΟΕΛ, Χάρη Φωτίου, στην πρόσφατη συνάντηση των προέδρων στην Λεμεσό.

Για μια ευρεία και καθολική συνάντηση όλων των σωματείων για όλα τα θέματα που άπτονται του κυπριακού ποδοσφαίρου. Με απώτερο σκοπό την πρόοδο του αθλήματος και τη βελτίωση του ποδοσφαιρικού προϊόντος προς όλο τον φίλαθλο κόσμο. Μια συνάντηση όπου όλες οι ομάδες θα συμμετάσχουν ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.

Ως ΑΠΟΕΛ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για τα πάντα, να ολοκληρώσουμε όλα τα κεφάλαια και να υπάρξει μια ομαδική κατάληξη και ένας κοινός προσανατολισμός από όλες τις ομάδες της Κύπρου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά με μοναδικό μέλημα, το καλό του αθλήματος.