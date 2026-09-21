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Έσπασε ρεκόρ 25ετίας με τον Νίστρουπ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 13 επίσημα παιχνίδια χωρίς ήττα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος τη φετινή του πορεία και η νίκη (1-0) επί της Καλαμάτας, χάρη στο γκολ του Ανδρέα Τετέι, είχε και ιστορική σημασία για τους «πράσινους». Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25ετίας, αλλά ταυτόχρονα σημειώνοντας ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Το «τριφύλλι» ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση του Παναθηναϊκού του Γιάννη Κυράστα από τη σεζόν 2001-02, όταν οι «πράσινοι» είχαν επίσης παραμείνει αήττητοι στα πρώτα 13 παιχνίδια τους. Εκείνη η ομάδα είχε απολογισμό εννέα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, μέχρι να γνωρίσει την πρώτη ήττα από την Άρσεναλ με 2-1 στο «Χάιμπουρι» για το Champions League.

Ο φετινός Παναθηναϊκός έχει φτάσει ήδη τις δέκα νίκες σε αυτό το διάστημα, με δύο από αυτές να έχουν έρθει στην παράταση, στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς. Το στοιχείο που κάνει την επίδοση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ότι καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ομάδα έχει παράλληλα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Δεν πρόκειται, πάντως, για το μεγαλύτερο αήττητο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου. Τη σεζόν 1983-84 ο Παναθηναϊκός του Γιάτσεκ Γκμοχ είχε συμπληρώσει 26 αναμετρήσεις χωρίς ήττα, με 20 νίκες και έξι ισοπαλίες, πριν χάσει στη Λάρισα. Ακόμη πιο ιστορική ήταν η περίοδος 1963-64, όταν υπό τις οδηγίες του Στιέπαν Μπόμπεκ κατέκτησε αήττητος το πρωτάθλημα. Σε εκείνες τις δύο περιπτώσεις, όμως, δεν υπήρχαν παράλληλες υποχρεώσεις σε διοργάνωση της UEFA.

Έως τώρα, το καλύτερο αήττητο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σε σεζόν που περιλάμβανε και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είχε σταματήσει στα 11 παιχνίδια και είχε καταγραφεί τρεις φορές. Το 2000-01 με τον Άγγελο Αναστασιάδη και το 1999-2000 με τον Γιάννη Κυράστα, με εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες, αλλά και το 1995-96 με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, όταν οι «πράσινοι» είχαν οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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