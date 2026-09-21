Έπιασε… 21 στο πρωτάθλημα ο Γιόβιτς με την ΑΕΚ

Ο Λούκα Γιόβιτς υπέγραψε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό (1-2) με δύο τέρματα.

Ο Σέρβος φορ έφτασε τα 4 γκολ σε 5 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα και συνολικά τα 21 σε 34 συμμετοχές στην Stoiximan Super League με τη φανέλα της «Ένωσης».

Ο 28χρονος άσος έχει ήδη, σε κάτι λιγότερο από 14 μήνες, καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα με τα κιτρινόμαυρα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ομάδες του. Με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 12 γκολ σε 42 ματς του σερβικού πρωταθλήματος, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης 29 τέρματα σε 72 παιχνίδια της Bundesliga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε 3 φορές σε 36 παρουσίες στην LaLiga, με τη Φιορεντίνα μέτρησε 6 γκολ σε 31 ματς και με τη Μίλαν αντίστοιχα 8 σε 38 στην Serie A.

Ο Γιόβιτς έφτασε τα 6 γκολ στη σεζόν σε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις (και σε 717 λεπτά) με την ΑΕΚ σκοράροντας ανά 120 αγωνιστικά λεπτά.

sport-fm.gr