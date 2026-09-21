ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπιασε… 21 στο πρωτάθλημα ο Γιόβιτς με την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ξεπερνά τις επιδόσεις του σε όλες τις άλλες λίγκες

Ο Λούκα Γιόβιτς υπέγραψε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό (1-2) με δύο τέρματα.

Ο Σέρβος φορ έφτασε τα 4 γκολ σε 5 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα και συνολικά τα 21 σε 34 συμμετοχές στην Stoiximan Super League με τη φανέλα της «Ένωσης».

Ο 28χρονος άσος έχει ήδη, σε κάτι λιγότερο από 14 μήνες, καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα με τα κιτρινόμαυρα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ομάδες του. Με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 12 γκολ σε 42 ματς του σερβικού πρωταθλήματος, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης 29 τέρματα σε 72 παιχνίδια της Bundesliga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε 3 φορές σε 36 παρουσίες στην LaLiga, με τη Φιορεντίνα μέτρησε 6 γκολ σε 31 ματς και με τη Μίλαν αντίστοιχα 8 σε 38 στην Serie A.

Ο Γιόβιτς έφτασε τα 6 γκολ στη σεζόν σε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις (και σε 717 λεπτά) με την ΑΕΚ σκοράροντας ανά 120 αγωνιστικά λεπτά.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τον Σιμεόνε στον Γκονθάλεθ, οι προπονητές που... αψηφούν την τάση της εποχής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα ομάδα στην Κύπρο για τον Μπεζούς!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Από τη League One στο Europa League: Το ταξίδι μιας ζωής για τον Άνταμ Σμιθ!

Premier League

|

Category image

Ξέγνοιαστη και απόλυτα ήρεμη

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα «δένει» τον Μπερνάλ έως το 2031

La Liga

|

Category image

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε στον Μουρίνιο

La Liga

|

Category image

BINTEO: Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει την διαιτησία της 4ης αγωνιστικής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέρμα στην αστάθεια

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

Super League

|

Category image

Μάντζιος: «Να είμαστε μέχρι τέλους σε ένα στόχο που μπορεί να μας φέρει σε ένα άλλο επίπεδο»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Χάρης Λοϊζίδης: «Έχουμε δυνατότητες, περιμένουμε αποτελέσματα»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ξεμούδιασμα με τα βλέμματα στο νέο... αίμα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κονομής: «Πέτυχα ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έντουαρντς: «Θέλω να κάνω τους Κύπριους χαρούμενους»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Ήχησε νωρίς ο συναγερμός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη