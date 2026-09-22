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Η αλάνθαστη Μπαρτσελόνα και οι άλλες 15 αήττητες των Big-5

ΓΗΠΕΔΟ

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Πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες (24-29/9 ΚΑΙ 1-6/10), 16 σύλλογοι από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα παραμένουν αήττητοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τρεις ομάδες της Bundesliga: η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Φράιμπουργκ. 

Η Premier League εκπροσωπείται με πέντε συλλόγους, η LaLiga από μόνο από μία ομάδα, η οποία ωστόσο είναι η πιο επιτυχημένη μέχρι στιγμής.

Η Μπαρτσελόνα, έχει κερδίσει και τα επτά παιχνίδια που έχει δώσει. Οι Καταλανοί πέτυχαν αυτό το απόλυτο ρεκόρ στο ξεκίνημα της σεζόν 2024/25,  την πρώτη χρονιά του Φλικ στον πάγκο. 

Το αλάνθαστο σερί της Μπαρτσελόνα δεν περιορίζεται στο πρωτάθλημα αλλά επεκτείνεται σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς η ομάδα νίκησε και στην πρεμιέρα της στο Champions League. Αν και εννέα σύλλογοι από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παραμένουν αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις, κανείς δεν έχει ισοφαρίσει το επίτευγμα της Μπαρτσελόνα να αποφύγει πλήρως τόσο τις ήττες όσο και τις ισοπαλίες. 

Η Μπάγερν Μονάχου, η Φράιμπουργκ και η Μονακό έχουν παραχωρήσει από μία ισοπαλία. Επίσης, η Παρί Σεν Ζερμέν -μεγάλη διεκδικήτρια τίτλων και δύο φορές στη σειρά νικήτρια του Champions League, έχει ήδη καταγράψει δύο ήττες και δύο ισοπαλίες. 

Ο σχετικός πίνακας όπως τον παρουσιάζει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt:

Ομάδα              Νίκες Ισοπαλίες Ήττες 
Μπαρτσελόνα         7      0         0
Μάντσεστερ Σίτι     5      0         0
Ντόρτμουντ          4      0         0
Ρόμα                4      1         0
Ίντερ               4      1         0
Λάτσιο              4      1         0 
Μονακό              4      1         0
Μπάγερν             3      1         0 
Φράιμπουργκ         3      1         0
Μίλαν               3      2         0 
Λιόν                3      2         0
Παρί Σεν Ζερμέν     3      2         0
Λίβερπουλ           2      3         0
Μπρέντφορντ         2      3         0 
Λιντς               2      3         0
Έβερτον             2      3         0

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