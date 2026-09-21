Κονομής: «Πέτυχα ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα»

Ο Λεωνίδας Κονομής παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης της Εθνικής μας στον Αρχάγγελο.

Διαβάστε όσα είπε ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα:

«Πέτυχα ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Όσον αφορά τα παιχνίδια, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Είναι δύσκολο το πρόγραμμά μας όμως θεωρώ ότι θα πετύχουμε. Ο στόχος είναι σε κάθε παιχνίδι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Έχουμε τέσσερις αγώνες, είμαι συγκεντρωμένος στην Εθνική»