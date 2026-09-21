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Χάρης Λοϊζίδης: «Έχουμε δυνατότητες, περιμένουμε αποτελέσματα»

ΓΗΠΕΔΟ

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ην πίστη τους προς τις δυνατότητες της ομάδας εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης.

 Ο κ. Λοϊζίδης ήταν παρών στην πρώτη προπόνηση και μίλησε προς τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία, στέλνοντας τους το μήνυμα πως η ομάδα μας μπορεί να πετύχει τη διάκριση μέσω του Nations League.

Τον κ. Λοϊζίδη συνόδεψαν στην προπόνηση ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Θεόδωρος Θεοδούλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και εκ των Αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου και ο Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Μωριάς. 

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ:

«Ξεκινούμε μια νέα διοργάνωση και η αρχή είναι το ήμισι του παντός. Θέλουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε καλά αποτελέσματα, ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω.

Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή, τους συνεργάτες του, την ομάδα του γραφείου των εθνικών ομάδων, τους συνεργάτες μου στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Θέλω να είσαστε δυνατοί, να πιστέψετε στο αποτέλεσμα, γιατί όλος ο κόσμος αναμένει αποτέλεσμα σε αυτή την διοργάνωση. Στην προηγούμενη διοργάνωση δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και θέλουμε σε αυτήν τη διοργάνωση να πετύχουμε».

''Στην προηγούμενη διοργάνωση είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα που οδήγησαν στον αποκλεισμό. Κάποιες ομάδες από αυτές που αντιμετωπίσαμε προκρίθηκαν στο Μουντιάλ.''

Το Nations League δίνει την ευκαιρία σε ομάδες όπως η δική μας να πετύχουμε διακρίσεις. Πιστεύω στην προπονητική μας ομάδα και εύχομαι σε όλους καλές επιτυχίες».

''Αυτή η διοργάνωση είναι η ευκαιρία μας να διακριθούμε, πιστεύω πολύ στην προπονητική μας ομάδα. Καλή τύχη.''

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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