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Έντουαρντς: «Θέλω να κάνω τους Κύπριους χαρούμενους»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Μάρκους Έντουαρντς με αφορμή την κλήση του στην Εθνική Κύπρου

Διαβάστε όσα είπε ο ποδοσφαιριστής της Μπέρλι λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης της Εθνικής μας ομάδας στον Αρχάγγελο ενόψει των αγώνων στο Nations League.

«Είναι περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένεια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να πετύχουμε θετικά πράγματα, να πάρουμε νίκες, να σκοράρουμε τέρματα και να προκριθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ζω σε μια περιοχή που έχει πολλούς Κύπριους και θέλω να τους κάνω όλους χαρούμενους. Είμαι πολύ συνδεδεμένος με τις κυπριακές μου ρίζες. Έρχομαι κάθε καλοκαίρι και βλέπω τον παππού μου και τη γιαγιά μου, η μητέρα μου έχει γεννηθεί στην Κύπρο. Από τους συμπαίκτες μου γνωρίζω πολύ καλά και είμαστε φίλοι τον Νικ τον Τσαρούλα, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο και στην ίδια ακαδημί όταν ήμασταν μικροί.»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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