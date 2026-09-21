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Ολυμπιακός: Τρεις εβδομάδες δουλειάς για τον Αλγουαθίλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός πήγε στη διακοπή του πρωταθλήματος με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έστω κι αν χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις για να φύγει νικητής από τη Λιβαδειά.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν είχε καλή απόδοση απέναντι στον Λεβαδειακό, όμως ο Σάλιακας στο 90’+2’, έπειτα από σέντρα του Φρόιλερ, της χάρισε το πολύτιμο 1-0 και απέτρεψε μία νέα βαθμολογική απώλεια πριν από τη διακοπή.

Οι τρεις εβδομάδες χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τον Βάσκο τεχνικό να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες που έχει εντοπίσει και να περάσει περισσότερο τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία. Ο Ολυμπιακός είναι ένα σύνολο που ακόμη «χτίζεται» και ο Αλγουαθίλ χρειάζεται χρόνο για να δέσει τους ποδοσφαιριστές του, να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να προσθέσει τα τακτικά στοιχεία που θέλει χωρίς την πίεση των συνεχόμενων αγώνων.

Η δουλειά, πάντως, δεν θα γίνει με γεμάτο το Ρέντη, αφού αρκετοί ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμάιλοβιτς, Τικνιζιάν, Μπρούνο, Ρέτσος, Σάλιακας, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φίλης, Γκονζάλες, Μπέλι και Γιάρεμτσουκ θα λείψουν, με τους Πουέρτα, Γκονζάλες και Μπέλι να έχουν επιπλέον μπροστά τους μεγάλα ταξίδια σε Κολομβία, Μεξικό και Τζαμάικα αντίστοιχα.

Στη διάθεση του Αλγουαθίλ θα παραμείνουν, μεταξύ άλλων, οι Ορτέγκα, Στουρνάρας, Πιρόλα, Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι, Σα, Φορτούνης, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ρόκα, Μπακούλας, Ζότα Σίλβα, Κλέιτον και Μάριους.

Η ηρεμία της διακοπής είναι απαραίτητη, αφού με την επιστροφή στη δράση το πρόγραμμα γίνεται αμέσως ιδιαίτερα απαιτητικό. Στην επανέναρξη της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική, σε ένα ντέρμπι που θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ μετά τη δουλειά των επόμενων εβδομάδων. Θα ακολουθήσει το ταξίδι στη Μασσαλία και αμέσως μετά η εκτός έδρας αναμέτρηση στο Αγρίνιο, σε ένα διάστημα που θα δείξει πόσα από όσα θέλει ο Αλγουαθίλ θα έχουν αρχίσει να περνούν στο παιχνίδι των ερυθρόλευκων.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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