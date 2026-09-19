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Ο Δ. Γιαννακόπουλος έχει κλείσει την κεντρική σουίτα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού

ΓΗΠΕΔΟ

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Η κοινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρική σουίτα του T-Center το βράδυ της Παρασκευής (18/9) αποτέλεσε μία εικόνα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Παναθηναϊκό, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη απ’ τον κόσμο του συλλόγου. Μία συνύπαρξη που, πέρα από την επικαιρότητα της στιγμής, ανέδειξε τη διάθεση για μεγαλύτερη ενότητα σε όλα τα επίπεδα της «πράσινης» οικογένειας.

Και, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να μείνει σε μία μόνο κοινή εμφάνιση. Η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς την οικογένεια Γιαννακόπουλου, προκειμένου να δώσει το «παρών» στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ όποτε το επιθυμεί, είτε σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση είτε σε κάποιο σημαντικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ή το Κύπελλο.

Μάλιστα, η παρουσία της οικογένειας Γιαννακόπουλου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς έχει ήδη προχωρήσει σε μία κίνηση με έντονο συμβολισμό και με ξεκάθαρη αναφορά στο μέλλον του συλλόγου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έχει «κλείσει» την κεντρική σουίτα από τις 78 σουίτες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, εξασφαλίζοντας έτσι μόνιμη παρουσία στα εντός έδρας παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Μία κίνηση που έρχεται να προστεθεί στην εικόνα των τελευταίων μηνών και αποτυπώνει, με τον δικό της τρόπο, τη διάθεση για κοινή παρουσία και μεγαλύτερη συσπείρωση γύρω από τον Παναθηναϊκό.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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