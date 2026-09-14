Χωρίς οπαδούς ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καλαμάτα

Χωρίς την παρουσία οπαδών του του θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καλαμάτα την Κυριακή (20/09), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είχαν ζητήσει εισιτήρια από τη νεοφώτιστη ομάδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ήθελαν να βρεθούν στις εξέδρες για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Το αίτημα, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό. Η Καλαμάτα απάντησε αρνητικά, επικαλούμενη τη συμφωνία που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας για τη χρήση του γηπέδου της Νεάπολης.

Σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης συμφωνίας, όσο η ομάδα της Μεσσηνίας χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της, δεν προβλέπεται η διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους των φιλοξενούμενων ομάδων.

Έτσι, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε από την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού να βρεθούν για ακόμη μία φορά στο πλευρό του Τζέικομπ Νίστρουπ και των ποδοσφαιριστών του, η παρουσία τους στη Νεάπολη δεν θα καταστεί δυνατή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ