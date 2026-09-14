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Τα 7 εκατ. που ζητάει ο Ικάρντι από τον Ολυμπιακό, η Λάτσιο και ο Μαγιοράλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αργεντινός είναι μία από τις... υποψηφιότητες για την επίθεση των ερυθρολεύκων.

Οι οικονομικές απαιτήσεις του Μάουρο Ικάρντι, που ανέρχονται στα 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δεν επιτρέπουν, όπως αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, στη συνέχεια-«προς το παρόν» των διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό.

Σημειώνουν ότι η μεταγραφική περίοδος για τους ελεύθερους παίκτες λήγει στο τέλος του μήνα και ότι ο επιθετικός δεν έχει βρει μέχρι στιγμής σύλλογο που να καλύπτει τις απαιτήσεις του.

Επίσης το ιταλικό Sky Sport μετέδωσε ότι η Λάτσιο επανέλαβε τις επαφές με τον μάνατζερ του Αργεντινού διεθνή επιθετικού, Λετέριο Πίνο. Ο Μάουρο Ικάρντι φέρεται πλέον πιο θετικός στο ενδεχόμενο της μετακίνησης, εφόσον οι οικονομικοί όροι κριθούν ικανοποιητικοί. Αναμένονται νέες επαφές με τον Τζενάρο Γκατούζο μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσει η υπόθεση ή αν θα εγκαταλειφθεί.

Οι Ισπανοί «προσέθεσαν στη λίστα με τους υποψήφιους επιθετικούς –του Ολυμπιακού και τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό της Χετάφε, Μπόρχα Μαγιοράλ, έχοντας συμβόλαιο μ την ομάδα της Μαδρίτης έως τις 30 Ιουνίου 2027.

AΠΕ - ΜΠΕ

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