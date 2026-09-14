Μια πεντάδα Κύπριοι στους 20 κορυφαίους του κόσμου Κ18!

Οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες σε όλο τον κόσμο έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στο 2026, αφού έχουν απομείνει μόνο ελάχιστες διοργανώσεις για όσους... αντέχουν ακόμη. Κάποιοι από τους «μεγάλους» έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους και προσφέρουν την απαραίτητη ξεκούραση στο σώμα και το πνεύμα τους, ενώ οι πιο μικροί έχουν ήδη μπει στη νέα σχολική χρονιά...

Με αυτούς τούς μικρούς θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας ρεπορτάζ, θέτοντάς τους στη σύγκριση με όλους τούς συναθλητές τους σε όλο τον κόσμο, για να δούμε πού περίπου βρέθηκαν οι κυπριακές επιδόσεις στο 2026, σε καθένα από τα αγωνίσματα τής ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 18 ετών.

Κι όπως διαπιστώνουμε και θα δείτε και στους πίνακες που ετοιμάσαμε, πέντε νεαροί Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στους κορυφαίους 20 τού κόσμου στο αγώνισμά τους, με δύο από αυτούς να έχουν γεννηθεί το 2011 και μόλις τώρα πήγαν στην πρώτη τάξη τού Λυκείου!!! Αδιαμφισβήτητα αυτή που ξεχώρισε στο 2026 είναι το κορίτσι για το οποίο έχουμε κάνει πολλές αναφορές στη διάρκεια τής χρονιάς, πως είναι η κορυφαία 17χρονη δισκοβόλος στον κόσμο, και κατάφερε να κλείσει τη χρονιά, παραμένοντας στην κορυφή με 56,54μ.

Κι αυτή δεν είναι άλλη από τη Μαρίνα Χατζηκώστα, η οποία στο 2026 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις μικρών ηλικιακών κατηγοριών, και κατάφερε να αναδειχθεί χρυσή πρωταθλήτριας Ευρώπης κάτω των 18 ετών και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια κάτω των 20 ετών!

Ένα πραγματικό ονειρικό διεθνές ντεμπούτο για το διαμάντι μας, το οποίο θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις εμπειρίες και στο 2027, στο οποίο θα ανήκει μόνο στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20 ετών. Να προσθέσουμε, ότι, σε μια χρονιά στην οποία η Μαρίνα Χατζηκώστα έκανε ελάχιστες βολές στη σφαιροβολία, αφού επικεντρώθηκε κυρίως στη δισκοβολία, με τα 14,63μ. που έριξε με τη βαριά σφαίρα στο Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών, βρίσκεται στη 13η θέση στον κόσμο!

Για τους αθλητές και τις αθλήτριες τής σφυροβολίας είναι πάντα περίεργη κάθε χρονιά όταν ανήκουν στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, καθώς άλλο βάρος έχει η σφύρα στην κατηγορία κάτω των 18 ετών και άλλο βάρος σε αυτήν κάτω των 20. Και κάθε φορά όλα τα παιδιά θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως.

Κάτι τέτοιο έζησαν φέτος η Ανθή Αποστολίδου και ο Αναστάσιος Μαραθεύτης, οι οποίοι στις βολές τους με τη βαριά σφύρα κατέγραψαν επίδοση που τούς φέρνει πολύ ψηλά στη σχετική λίστα σε όλο τον κόσμο. Η Ανθή Αποστολίδου, η οποία ήταν 7η στο Ευρωπαϊκό Κ18 και 18η στο Παγκόσμιο Κ20, έχει την 5η καλύτερη επίδοση στον κόσμο, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18 ετών, με τη βαριά σφύρα, στα 58,57μ., ενώ με την 3κιλη σφύρα είναι στη 14η θέση με 64,88μ., σημειώνοντας πως ακόμη δεν γιόρτασε τα 17α γενέθλιά της!

Στα 16 του χρόνια ο Αναστάσιος Μαραθεύτης κάνει ρίψεις με όλα τα βάρη των σφυρών, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του παντού. Με την ανδρική σφύρα, βάρους 7,26 κιλά, ο Μαραθεύτης έριξε φέτος στα 56,51μ., που είναι η 6η καλύτερη από όσους κάτω των 18 χρονών έχουν δοκιμάσει, ενώ με την 5κιλη σφύρα τής ηλικίας του, με την οποία κατέκτησε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Κ18, βρίσκεται στη 18η θέση με 71,70μ.

Και περνάμε στα μικρότερα παιδιά, αυτά τα οποία στο 2026 έκλεισαν 15 χρόνια ζωής, αφού γεννήθηκαν το 2011, και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Γυμνάσιο! Και οι δύο, ο Μάριος Παναγιώτου και η Μαριλένα Παπανικολάου, χαρακτηρίζονται ως αυθεντικά ταλέντα και το απέδειξαν στη διάρκεια τής χρονιάς, καταρρίπτοντας τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Κύπρο, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών! Μάλιστα, ο Παναγιώτου έκανε δικές του όλες τις κορυφαίες επιδόσεις Κ16 στα σπριντ, 80μ., 100μ., 150μ., 200μ. και 300μ.!!!

Ο Μάριος Παναγιώτου, λοιπόν, εκεί που διακρίθηκε ιδιαίτερα ήταν τα 200μ., στα οποία πέτυχε και νέα παγκύπρια ρεκόρ Κ18 και Κ20 με 20.96, επίδοση που είναι η 15η φέτος στον κόσμο, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18 ετών, ενώ για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2011 και μετά είναι η 2η κορυφαία στον κόσμο και η καλύτερη στην Ευρώπη!!!

Η Μαριλένα Παπανικολάου ολοένα και προσγειώνεται πιο μακριά στο μήκος, φτάνοντας φέτος στα 6,20μ., καταρρίπτοντας και το παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 18 ετών. Η επίδοση αυτή είναι η 13η στον κόσμο κάτω των 18 ετών και η 3η κορυφαία, σε κόσμο και Ευρώπη, για κορίτσια που γεννήθηκαν το 2011 και μετά!!!

* Να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και άλλες αξιόλογες επιδόσεις στη διάρκεια τής χρονιάς, όπως τα 11.64 τής Κατερίνας Καραγιάννη στα 100μ. (55η στον κόσμο, 12η στην Ευρώπη), τα 13.75 τού Ανδρέα Σάββα στα 110μ. με εμπόδια (91,4 εκατοστά) (55ος στον κόσμο, 25ος στην Ευρώπη) και τα 10.55 τού Μάριου Παναγιώτου στα 100μ. (78ος στον κόσμο, 17ος στην Ευρώπη).

* Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε την κατάταξη όλων των κορυφαίων κυπριακών επιδόσεων κάτω των 18 ετών, στον κόσμο και την Ευρώπη, με την υποσημείωση ότι λάβαμε υπόψη μόνο τις πρώτες επιδόσεις. Επίσης, θα παρατηρήσετε ότι πολλές κορυφαίες επιδόσεις σημειώθηκαν από παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 και μετά και άρα θα ανήκουν και στη νέα χρονιά στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18 ετών.

*** AΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕΑΣ