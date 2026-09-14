Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στον Παναθηναϊκό - Έξι μέλη του σταφ επέστρεψαν με συμπτώματα από τη Ρόδο

Ούτε ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από την ιογενή γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο.

Λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ πως συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν οι Γάιος Σκορδίλης και Φρανκ Μπάρτλεϊ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως έξι μέλη του σταφ της προσβλήθηκαν από τον ίδιο ιό.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ βρίσκονταν στη Ρόδο για το 2ο International Tournament Rhodes 2026 και μάλιστα έδωσαν μεταξύ τους φιλικό αγώνα.

Επιπρόσθετα, οι αποστολές των δύο ομάδων διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο στο «νησί των Ιπποτών».

Κάποιοι από τους ανθρώπους του σταφ του Παναθηναϊκού χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ υπάρχει φόβος ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα προκύψουν κι άλλα κρούσματα.

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου της Euroleague, ενώ το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου συμμετέχει στο Super Cup της GBL, το οποίο επίσης διεξάγεται στη Ρόδο.