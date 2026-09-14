BINTEO: Ρίχνει... κεραυνούς ο Άμπρι!

Ο Στιβ Άμπρι σκόραρε δύο γκολ στην ισοπαλία της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν αρκετά όμως για να χαρίσουν το διπλό στο επικό 3-3.

Πάντως, τα γκολ που πετυχαίνει είναι πανέμορφα. Και μετρά τέσσερα ως τώρα στον μαραθώνιο.

Το 3ο απέναντι στους μαυροπράσινους και το γκολ με το οποίο προηγήθηκαν οι πράσινοι στην πρεμιέρα επί της Ε.Ν. Ύψωνα ήταν... κεραυνοί.

Απολαύστε τα...