Πήραν την άδεια στον Ντάνιελ Μαλντίνι

Ανεστάλη η άδεια οδήγησης του Ιταλού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Μαλντίνι, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπερέβαινε το νόμιμο όριο αλκοόλ μετά από τροχαίο ατύχημα στο Μιλάνο τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως δήλωσε τη Δευτέρα πηγή της τοπικής αστυνομίας.

Ο Μαλντίνι ήταν ένα από τα έξι άτομα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα, αφού η Porsche Carrera 4 που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο βόρειο τμήμα της πόλης, γύρω στις 06:15 π.μ. της Κυριακής. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο αργότερα την ίδια ημέρα.

Ένας αρχικός έλεγχος (αλκοτέστ) που διενεργήθηκε από την τοπική αστυνομία στο σημείο του ατυχήματος έδειξε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,91 γραμμάρια ανά λίτρο, ενώ ένας δεύτερος έλεγχος κατέγραψε 0,89 g/l, σύμφωνα με την πηγή. Το νόμιμο όριο στην Ιταλία είναι 0,5 g/l.

Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ο Μαλντίνι υποβλήθηκε επίσης σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά τα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν από τρεις έως τέσσερις ημέρες, ανέφερε η αστυνομική πηγή. Ο δικηγόρος του Μαλντίνι, Ντανίλο Μπουοντζιόρνο, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Ο Μαλντίνι είχε πετύχει το νικητήριο γκολ με εκτέλεση πέναλτι, όταν η Κάλιαρι επικράτησε με 2-1 της Αταλάντα για τη Serie A, σε αγώνα που διεξήχθη στο Μπέργκαμο -κοντά στο Μιλάνο- το βράδυ του Σαββάτου. Είναι γιος του Πάολο Μαλντίνι, πρώην αμυντικού της Εθνικής Ιταλίας και της Μίλαν, κι έξι φορές διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Ιταλίας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ