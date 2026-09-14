Η υπεροχή δεν γίνεται ουσία για την Ομόνοια και... πληγώνεται

Οι δέκα τελικές, εκ των οποίων οι εφτά στον στόχο, είναι ένας αριθμός που αποτυπώνει πως η Ομόνοια κυνήγησε με… μανία τη νίκη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα μέσα στην έδρα της.

Η έλλειψη όμως καθαρού μυαλού, τόσο στην τελική πάσα όσο και στην εκτέλεση, έφερε ακόμη μία απώλεια βαθμών στο ΓΣΠ. Είχε προηγηθεί και το 0-0 με την Ομόνοια Αραδίππου, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιεί τις απώλειες από συνδιεκδικητές της.

Σίγουρα, δεν είναι καταστροφή μία ισοπαλία με μία ομάδα που φέτος παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πληγώνει όμως το γεγονός ότι δεν μετουσιώνει την υπεροχή της σε νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στα αξιοσημείωτα η πρώτη παρουσία του Νταβίντ Ακιντόλα που έκανε κινήσεις… ενθουσιασμού και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Από την άλλη όμως, οι Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα «ψάχνονται» ακόμη στο σκοράρισμα και αυτό είναι πρόβλημα.