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Χάμιλτον: «Είχαμε μονοθέσιο ικανό για νίκη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χάμιλτον εξήρε τη δουλειά που πραγματοποίησε η ομάδα και εμφανίστηκε βέβαιος για καλύτερα αποτελέσματα.

Η πρώτη εγκατάλειψη του Λιούις Χάμιλτον στη φετινή σεζόν ήρθε σε έναν αγώνα στον οποίο πίστευε ότι μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη. Το πρόβλημα στα φρένα της Ferrari έβαλε πρόωρο τέλος στην προσπάθειά του στο Grand Prix Ισπανίας, μόλις στον 7ο γύρο.

Οι όποιες ελπίδες είχε για πρωτάθλημα δέχθηκαν ακόμη ένα χτύπημα, καθώς νικητής στο Madring αναδείχθηκε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο Βρετανός εκκίνησε από την 4η θέση με τη μαλακή γόμα και επιτέθηκε στους πρωτοπόρους στην πορεία προς την πρώτη στροφή. Παρέμεινε κοντά στις πρώτες θέσεις, όμως μέσα σε λίγους γύρους άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το πεντάλ του φρένου.

Το χρονικό της πρώτης εγκατάλειψης

Ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε ότι η ελαφριά επαφή του με την μπαριέρα δεν προκάλεσε τη βλάβη. Αντιθέτως, ήταν συνέπεια του προβλήματος που είχε ήδη εμφανιστεί. «Πάτησα φρένο στη στροφή 5, το αυτοκίνητο άρχισε να επιβραδύνει, όμως ξαφνικά το πεντάλ υποχώρησε και δεν επιβράδυνε κανονικά το μονοθέσιο», εξήγησε.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ανέφερε ότι μπήκε στη στροφή με υπερβολική ταχύτητα και ακούμπησε την μπαριέρα. Για λίγες στιγμές η λειτουργία των φρένων αποκαταστάθηκε, προτού το πεντάλ χάσει ξανά την κανονική του αίσθηση. «Μπήκα με μεγάλη ταχύτητα στη στροφή και ακούμπησα την μπαριέρα. Το πεντάλ επανήλθε, αλλά λίγες στροφές αργότερα η “διαδρομή” του μεγάλωσε», πρόσθεσε.

Η κατάσταση χειροτέρεψε γρήγορα και ο Χάμιλτον ενημέρωσε τη Ferrari μέσω ασυρμάτου: «Μετά βίας μπορώ να σταματήσω το μονοθέσιο». Η ομάδα τού ζήτησε να επιστρέψει στα pits, όπου εγκατέλειψε οριστικά.

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ferrari

Περισσότερο από την ίδια την εγκατάλειψη, τον Χάμιλτον απογοήτευσε η ευκαιρία που χάθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόδοση της Ferrari στη Μαδρίτη ήταν αρκετά καλή ώστε να της επιτρέψει να παλέψει για το κορυφαίο αποτέλεσμα. «Είχαμε το μονοθέσιο για να παλέψουμε για τη νίκη σήμερα. Δυστυχώς, απλώς δεν λειτούργησε», δήλωσε.

Ο Χάμιλτον εξήρε τη δουλειά που πραγματοποίησε η ομάδα σε ολόκληρο το τριήμερο και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα καλύτερα αποτελέσματα θα έρθουν, καθώς θεωρεί ότι η βάση του μονοθεσίου είναι ανταγωνιστική.

gazzetta.gr

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