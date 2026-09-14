Ένα γκολ, ένα λάθος, μια συγγνώμη και στη μέση το VAR

Η Pro Ref, το αρμόδιο όργανο διαιτησίας της Premier League, παραδέχτηκε ότι υπήρξε «σφάλμα κρίσης» κατά την επικύρωση του νικητήριου γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ για τη Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1). Ενώ η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύριζε μια εντυπωσιακή νίκη, για το γκολ υπήρξαν έντονες αμφισβητήσεις και συζητήσεις που συνεχίζονται.

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός σκόραρε στο 60ό λεπτό στο «Ολντ Τράφορντ», στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από το δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Γιόσκο Γκβάρντιολ, αφού αρχικά το γκολ είχε ακυρωθεί στον αγωνιστικό χώρο ως οφσάιντ. Μετά την παρέμβαση του VAR (Video Assistant Referee), το γκολ κατοχυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι ο Νορβηγός καλυπτόταν από το πόδι του Πάτρικ Ντόργκου.

Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία σχετικά με το αν ο Έντσο Φερνάντες,ο οποίος βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, επηρέαζε τη ροή του παιχνιδιού. Σε ανακοίνωσή της, η Pro Ref ανέφερε: «Διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα, γεγονός που καθιστά την κρίση για παράβαση οφσάιντ υποκειμενική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε την πιθανή επίδραση της θέσης του και θα έπρεπε να είχε εισηγηθεί επανεξέταση της φάσης στον αγωνιστικό χώρο. Έχει υπάρξει επικοινωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απόψε, ώστε να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε σφάλμα κρίσης. Θα ακολουθήσει επανεξέταση του περιστατικού».

Το γκολ σημειώθηκε αφού η Μάντσεστερ Σίτι είχε μείνει με 10 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Φιλ Φόντεν αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή κλώτσησε τον αρχηγό της Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες. Ο Φόντεν αποβλήθηκε από τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ στο 23ο λεπτό, αφού κλώτσησε τον Φερνάντες στην κοιλιακή χώρα ενώ εκείνος βρισκόταν στο έδαφος.

Όταν το γκολ του Χάαλαντ ακυρώθηκε αρχικά ως οφσάιντ στον αγωνιστικό χώρο, ελάχιστοι αμφισβήτησαν την απόφαση, καθώς ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι φαινόταν να έχει βρεθεί πίσω από την αμυντική γραμμή της Γιουνάιτεντ.

Οι γραμμές που σχεδιάστηκαν από το VAR έδειξαν ότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν, χάρη στο πόδι του Ντόργκου. Η σέντρα του Γκβάρντιολ άλλαξε ελαφρώς πορεία αφού βρήκε στο πόδι του Ντόργκου προτού φτάσει στον Χάαλαντ στο πίσω δοκάρι, ενώ ο Φερνάντες επιχειρούσε ξεκάθαρα κεφαλιά με βουτιά στο κέντρο της μικρής περιοχής, χωρίς όμως να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Ο Φερνάντες φαινόταν να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, μπροστά από το πόδι του Ντόργκου, αλλά το VAR έκρινε ότι το γκολ ήταν έγκυρο, καθώς ο ίδιος δεν άγγιξε την μπάλα.

Το κέντρο αγώνων της Premier League ανέφερε στο X: «Το VAR εξέτασε την απόφαση του διαιτητή να μην κατακυρώσει το γκολ λόγω οφσάιντ - διαπίστωσε ότι ο Χάαλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση (on-side) και εισηγήθηκε την κατακύρωση του γκολ. Το VAR έκρινε επίσης ότι, παρόλο που βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, ο Φερνάντες δεν έπαιξε την μπάλα».

Ο διαιτητής VAR, Ματ Ντόναχιου, θα έπρεπε να αναρωτηθεί αν η ενέργεια του Φερνάντες επηρέασε τον Μαρτίνες, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC. Με άλλα λόγια: Αν ο Φερνάντες δεν είχε πηδήξει για την κεφαλιά, θα είχε πάρει διαφορετική απόφαση ο Μαρτίνες σχετικά με το αν θα έπαιζε την μπάλα;

Υπάρχει επίσης το επιχείρημα ότι οι ενέργειες του Φερνάντες επηρέασαν τη θέση του τερματοφύλακα, Σένε Λάμενς. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε αρχικά λόγω οφσάιντ εις βάρος του Χάαλαντ, κάτι που ήταν λανθασμένο. Επομένως, η απόφαση αυτή έπρεπε να ανατραπεί.

Επιπλέον, το VAR θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ, λόγω της υποκειμενικής φύσης της παράβασης του Φερνάντες. Θα είχε δημιουργηθεί η παράδοξη κατάσταση όπου ένα ακυρωθέν γκολ θα εξεταζόταν απλώς για να επιβεβαιωθεί η ακύρωσή του , ωστόσο, αυτό ακριβώς έπρεπε να είχε συμβεί.

Ο αμυντικός της Γιουνάιτεντ, Λισάντρο Μαρτίνες, χαρακτήρισε την απόφαση «αδικία», ενώ ο προπονητής Μάικλ Κάρικ δήλωσε «μπερδεμένος» από αυτήν. «Πιστεύω ότι ήταν οφσάιντ», δήλωσε ο Μαρτίνες. «Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι οι κανονισμοί. Θέλω να είμαι ήρεμος τώρα, θέλω να συγκρατηθώ. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί χάνεις ένα ντέρμπι, χάνεις τρεις βαθμούς στην έδρα σου, ενώ κάθε σεζόν έρχονται οι διαιτητές στον σύλλογό μας, μας εξηγούν τους κανόνες επί μία ώρα και δείχνουν τόσο σίγουροι γι' αυτούς, και μετά βλέπεις πέντε ή έξι άτομα να κάνουν τέτοιου είδους λάθη στην Premier League, είναι απαράδεκτο. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, έχεις τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε σπίτι με αυτή την αδικία», πρόσθεσε.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μάκλ Κάρικ, εξέφρασε επίσης την απορία του: «Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για το παιχνίδι πλέον, υπάρχουν άνθρωποι σε γραφεία με όλες τις οθόνες για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων», είπε. «Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι αν αυτή είναι πλέον η ερμηνεία του ποδοσφαίρου. Αν αυτή είναι η ερμηνεία της μη παρέμβασης στο παιχνίδι, τότε αυτό με ανησυχεί πραγματικά. Είναι μια εξήγηση που προκαλεί κατάπληξη.

Η απόφαση δεν πρόκειται να αλλάξει την πορεία της σεζόν, αλλά είχε τεράστιο αντίκτυπο στο συγκεκριμένο παιχνίδι», συμπλήρωσε.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, μέλος της ομάδας της εκπομπής «Match of the Day» του BBC, δήλωσε: «Σίγουρα είναι οφσάιντ. Ο Μαρτίνες επηρεάζεται από την κίνηση του Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Έχω αγανακτήσει με το VAR. Είναι απαράδεκτο, αφαιρεί όλο το συναίσθημα από το παιχνίδι και το να μην το βλέπουν. Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει ότι είναι οφσάιντ. Είναι αδιανόητο να κάνουν τόσο μεγάλο λάθος.»