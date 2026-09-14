Ήταν πολλά τα στραβά στον ΑΠΟΕΛ

Μία εβδομάδα μετά την εξάρα επί της ΑΕΛ με εξαιρετική εμφάνιση η οποία σκόρπισε ενθουσιασμό στον κόσμο του, ο ΑΠΟΕΛ τον απογοήτευσε με την εικόνα κόντρα στην Ανόρθωση. Τα στραβά ήταν πολλά για τους γαλαζοκίτρινους. Σαφώς έπαιξαν ρόλο τα πολλά λάθη, ένα εκ των οποίων έφερε το πρώτο γκολ που -όχι αδίκως- χαρακτηρίστηκε «δώρο».

Eπαναβεβαιώθηκε επίσης ότι η άμυνα του ΑΠΟΕΛ χωρίς τον Λαϊφη είναι... άλλη άμυνα, την ώρα που ο Ντέγκενεκ επιβεβαιώνει συνεχώς πως δεν είναι παίκτης στον οποίον οι γαλαζοκίτρινοι μπορούν να βασιστούν. Το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ ωστόσο στη Λάρνακα ήταν πολύ βαθύτερο. Η ομάδα παρουσιάστηκε νωθρή, χωρίς πάθος, χωρίς ενέργεια, ενώ παράλληλα είχε τρομερή δυσκολία στο να οργανωθεί, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο -όχι πως στο δεύτερο η βελτίωση ήταν αρκετή!

Προβληματισμό έφερε ο τραυματισμός του Μαρκίνιος, την ώρα που ο Παπαδόπουλος ελπίζει πως, ενόψει Απόλλωνα (19/09, 19:00), πέραν του Ντάλσιο, που εξέτισε την ποινή του, θα επιστρέψει και ο Λαΐφης.