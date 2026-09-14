Το OMONOIA Foundation παρουσίασε το GREEN SHIELD

Το OMONOIA Foundation παρουσίασε επίσημα το GREEN SHIELD – «Παίζω Καθαρά – Ζω Καθαρά», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης των εξαρτήσεων, της βίας, του εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας.

Η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Cyta. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Τίνας Παύλου, και συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Η επίσημη ενημέρωση από την Ομόνοια:

«Το GREEN SHIELD αξιοποιεί τη δύναμη του ποδοσφαίρου, της βιωματικής εκπαίδευσης και των θετικών προτύπων για να προσεγγίσει μαθητές, αθλητές, γονείς, προπονητές και φιλάθλους. Η πιλοτική εφαρμογή καλύπτει τη σχολική χρονιά 2026–2027 και περιλαμβάνει σχολικές παρεμβάσεις, εργαστήρια στις Ακαδημίες, δράσεις στις κοινότητες, εκστρατείες με ποδοσφαιριστές, θεματικούς αγώνες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση νέων ως Peer Educators.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται το μήνυμα «Επιλέγω τη ζωή, τον σεβασμό και τη δύναμη να ζητώ βοήθεια». Στόχος είναι οι νέοι να αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση, αυτοεκτίμηση, ψυχική ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε και πώς μπορούν να ζητήσουν στήριξη.

Μέρος της πρωτοβουλίας αποτελεί η Γραμμή Στήριξης GREEN SHIELD στο 77 77 56 78, γνωστή και ως 7777 LOST, με το μήνυμα «Μίλησε. Δεν είσαι μόνος». Η γραμμή προσφέρει πρώτη ακρόαση, καταγραφή και καθοδήγηση και, όπου χρειάζεται, ενεργοποιεί τη διαδικασία διασύνδεσης με το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και τις κατάλληλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Δεν υποκαθιστά θεραπευτικές ή επείγουσες υπηρεσίες.

Για την πιλοτική χρονιά, το πρόγραμμα στοχεύει στη συμμετοχή τριών έως πέντε σχολικών μονάδων, 600 έως 800 μαθητών και έως 500 αθλητών από τις Ακαδημίες και τα αθλητικά τμήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Προβλέπει επίσης την εκπαίδευση 25 Peer Educators, δύο Awareness Matchdays και ειδικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο με ποδοσφαιριστές και το OMONOIA TV.

Το OMONOIA Foundation ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Σταύρο Παπασταύρου, του οποίου η πρωτοβουλία και η στήριξη έκαναν δυνατή τη δημιουργία του Foundation και την ανάπτυξη οργανωμένων κοινωνικών προγραμμάτων με διάρκεια.

Χορηγός του GREEN SHIELD για την πιλοτική χρονιά 2026–2027 είναι οι «Ήρωες». Την επίσημη έναρξη και τις δράσεις του προγράμματος στηρίζουν η Cyta, η Call Center Cyprus, το «Πάντων Χαρά», η Ablebook, η OMONOIA Academy και τα αθλητικά τμήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Σταύρος Παπασταύρου, πρόεδρος ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Όπως γνωρίζετε το Omonoia Foundation δημιουργήθηκε για να βοηθήσει κόσμο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, έχει ειδικές ανάγκες και χρειάζεται τη βοήθεια του συνανθρώπου του. Ψηλά στη λίστα αυτών των ανθρώπων είναι η νεολαία μας. Η νεολαία της Κύπρου, για πολλούς λόγους μέσα στην κοινωνία και μέσα από όλα τα κακά και τις επιρροές που μπορεί να υπάρχουν σήμερα, είναι μία ευάλωτη ομάδα που χρειάζεται την βοήθεια μας για την πρόληψη των εξαρτήσεων, της βίας του εκφοβισμού και γενικά την παραβατικότητα, είτε είναι ηθική είτε είναι νομική. Γι’ αυτό είναι για εμάς ένα πολύ σημαντικό έργο, μία πρωτοβουλία και θέλουμε τη βοήθεια όλων. Και της Κυβέρνησης και της κοινωνίας και για αυτό η Ομόνοια, με την κοινωνική επιρροή που έχει στην Κύπρο θέτει ως στόχο να βοηθήσει τη νεολαία μας».

Το OMONOIA Foundation δημιουργήθηκε για να μετατρέπει τη δύναμη, την ιστορία και την κοινωνική επιρροή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε οργανωμένη και έμπρακτη κοινωνική προσφορά. Το GREEN SHIELD – «Παίζω Καθαρά – Ζω Καθαρά» είναι το νέο εμβληματικό πρόγραμμα του OMONOIA Foundation για την πρόληψη των εξαρτήσεων, της βίας, του εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας. Η πρόληψη πρέπει να αρχίζει έγκαιρα, πριν εμφανιστεί ή κλιμακωθεί ένα πρόβλημα, και να φτάνει στους νέους μέσα στο καθημερινό τους περιβάλλον. Μέσα από το ποδόσφαιρο, τις Ακαδημίες, τους αθλητές, τους προπονητές και τα θετικά πρότυπα, μπορούμε να πλησιάσουμε τα παιδιά με τρόπο άμεσο, αυθεντικό και αποτελεσματικό».

Χρίστος Διομήδους, Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας: «Η αιγίδα αυτή δεν είναι τυπική, είναι επιλογή. Είναι επιλογή διότι το Green Shield αγγίζει μία βασική αρχή της κοινωνικής πολιτικής. Ότι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση είναι εκείνη που γίνεται έγκαιρα, πριν διαμορφωθεί η εξάρτηση, πριν κανονικοποιηθεί η βία, πριν ένα παιδί βρεθεί σε μία λανθασμένη διαδρομή από την οποία η επιστροφή κοστίζει πολλαπλάσια, σε χρήμα, αλλά κυρίως σε ανθρώπινο χρόνο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Φωτεινή Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού: «Η πρόληψη των εξαρτήσεων της βίας και της νεανικής παραβατικότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη η οποία απαιτεί συνεργασία, έγκυρη ενημέρωση και πάνω απ’ όλα ουσιαστική επένδυση στους νέους μας. Το Green Shield φιλοδοξεί να συμβάλει ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού και της βιωματικής εκπαίδευσης».

Έρικα Θεοφανίδη, Λειτουργός Τμήματος Νέων Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού: «Για εμάς η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς η παρουσίαση ενός νέου προγράμματος. Είναι η έναρξη μίας κοινής προσπάθειας με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να επενδύσουμε στην πρόληψη και στην ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων μας».

Θεόδωρος Κρίγκος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους νέους έγκυρη ενημέρωση και πρακτικά εφόδια. Να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση, την ψυχική ανθεκτικότητα και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους όπου θα μπορούν να συμμετέχουν, να εκφράζονται και να ακούγονται. Να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίζουν πότε χρειάζονται στήριξη και πού μπορούν να απευθυνθούν. Παράλληλα, θέλουμε να κινητοποιήσουμε ολόκληρο το οικοσύστημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, οικογενειών και κοινωνικών φορέων».