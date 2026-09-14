Η Μπαρτσελόνα δένει με νέο συμβόλαιο τον Μαρτίν

Μπαρτσελόνα και Μαρτίν φαίνεται πως είναι έτοιμοι να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας τους και μετά το 2028.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, οι Μπλαουγκράνα επιθυμούν την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου άσου, ενω σκοπεύουν να τοποθετήσουν ρήτρα 100 εκατ. ευρώ, για όποια ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διαπραγματεύσεις, αμφότερες όμως είναι αισιόδοξες για μία γρήγορη και εύκολη συμφωνία, με τον Χάνσι Φλικ να επιθυμεί διακαώς το “δέσιμο” του παίκτη.

O νεαρός αμυντικός εντυπωσιάζει με τη φανέλα των Καταλανών, ενώ έχει αγωνιστεί στα τέσσερα από τα πέντε φετινά παιχνίδια της ομάδας του στη La Liga.

sport24.gr