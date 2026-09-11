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«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει κίνηση για την απόκτηση του Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα.

Νέα σενάρια άφιξης του Ανάς Σαλάχ-Εντίν στη χώρα μας προέκυψαν την Παρασκευή (11/09). Ο Μαροκινός αριστερός μπακ χαφ της Ρόμα είχε εμφανιστεί νωρίτερα το φετινό καλοκαίρι ως μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, αλλά έμεινε στον ιταλικό σύλλογο. Σύμφωνα, πάντως, με τον δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Παναθηναϊκός είναι μεταξύ των «μνηστήρων» για την απόκτησή του.

Ο 24χρονος Μαροκινός δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και αναζητείται τρόπος για να παραχωρηθεί. Ο Κονούρ γράφει στην ανάρτησή του στο «Χ»:

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να στοχεύσει τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Στο παρελθόν βρέθηκε σε επαφές με τον Ολυμπιακό, αλλά έμεινε στη Ρόμα. Δεν βρίσκεται στο πλάνο του συλλόγου και ο εκπρόσωπός του έρχεται σε επαφές με ελληνικές ομάδες. Είναι ισχυρός υποψήφιος για τη θέση του αριστερού μπακ και θα μπορούσε να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό, έχοντας ρόλο βασικού».

Ο Σαλάχ-Εντίν είναι 13 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου και πέρυσι με την Αϊντχόφεν είχε 25 συμμετοχές. Με τη Ρόμα έπαιξε σε 3 αγώνες. Εχει παίξει ακόμα σε Τβέντε (52 ματς, 2 γκολ, 6 ασίστ) και Αγιαξ (10 αγώνες).

athletiko.gr

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