Ζορίστηκε αλλά έκανε το «3Χ3» ο Παναθηναϊκός και πάτησε κορυφή

Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς του Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός «ζορίστηκε» πολύ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά πήρε τη νίκη με 3-1 στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Super League, έκανε το «3Χ3» κι έπιασε τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Κάνγκουα από ασίστ του Αντίνο στο 53’, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81’ και ο Ραστόντερ στο 90’+1’ σημείωσαν τα γκολ των πράσινων, ισοφάρισε στο 74’ ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με δέκα παίκτες απ’ το 63ο λεπτό.

Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα ήρθε από τους πράσινους και ήταν... τριπλή. Στο 8’ ο Τεττέη έδωσε ασίστ στον Αντίνο, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Ραμίρεζ. Ο Λιβάι Γκαρσία ακολούθησε τη φάση και πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω (και) στον Ταμπόρδα, ενώ στη συνέχεια το νέο σουτ του Αντίνο αποκρούστηκε προ της γραμμής από τον Ζολιμπουά.

Στο 16’ ένα καλό σουτ του Κάνγκουα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 24’ το σουτ του Καλάμπρια πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Ραμίρεζ. Στο 45’+1’ ο Αντίνο πέρασε δύο αντιπάλους από τα δεξιά κι έβγαλε σέντρα προς τα... μέσα, όπου έπιασε την κεφαλιά ο Ταμπόρδα, αλλά ο Ζολιμπουά επενέβη σωτήρια για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ανέβασε «στροφές» κι αφού απέφυγε το γκολ στο καλό σουτ του Πόμπο στο 47’ που απέκρουσε ο Πένια, ήρθε το 1-0. Ο Αντίνο έκανε μία φοβερή ντρίμπλα στον Σόουζα περνώντας την μπάλα κάτω απ’ τα πόδια του και μοίρασε την μπάλα στον Κάνγκουα που έκανε με πολύ ωραίο πλασέ το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 55’ ο Ραμίρεζ μπλόκαρε το καλό σουτ του Αντίνο, ενώ στο 63’ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες μετά την ανατροπή του Ζολιμπουά πάνω στον Λιβάι Γκαρσία (2η κίτρινη). Στο 70’ υπήρξε μία φάση που προκάλεσε πολύ έντονες διαμαρτυρίες απ’ την πλευρά του Παναθηναϊκού. Σε γύρισμα προς τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός έπιασε δυνατό σουτ που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και χτύπησε με δύναμη κάτω, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο 25χρονος μεσοεπιθετικός «σημάδεψε» ξανά το οριζόντιο δοκάρι. Οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αλλά έπειτα από έλεγχο της φάσης από το VAR ο διαιτητής Ματσούκας έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Η Κηφισιά αν και είχε παίκτη λιγότερο, κατάφερε στο 74’ να ισοφαρίσει Σε σέντρα προς την περιοχή, ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε κάκιστο διώξιμο της μπάλας, με τον Θεοδωρίδη να «μπαίνει σφήνα» στη φάση και να ισοφαρίζει σε 1-1

Στο 76’ ο Ταμπόρδα είχε τρίτο δοκάρι στο ματς σε μία φάση που ακούμπησε την μπάλα κι ο Ραμίρεζ, με τον Αντόνισε να βρίσκει την μπάλα με το χέρι στην προσπάθειά του να αποκρούσει. Έπειτα από έλεγχο του VAR, ο Ματσούκας έδειξε πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε ο Ταμπόρδα στο 81’, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Την τελική... πινελιά στη νίκη του Παναθηναϊκού έβαλε στο 90’+1’ ο Ραστόντερ έπειτα από πολύ ωραίο γύρισμα του Καλάμπρια, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για τους πράσινους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (90’+2’ Κάτρης), Ταμπόρδα, Καμαρά (90’+2’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (60’ Λούζα), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (85’ Ραστόντερ), Τεττέη (60’ Ουναΐ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58’ Γιαγκνέ), Ρουκουνάκης (85’ Χριστόπουλος), Ζέρσον Σόουζα (58’ Μπένι), Πόμπο (67’ Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγάλ (67’ Θεοδωρίδης).

ΑΠΕ - ΜΠΕ